Кухарук: в Тюмени прошел один из самых сильных ливней за полгода

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Подобные «рекорды» совсем не радуют городскую администрацию. На данный момент в Тюмени подтоплены подземные переходов, вода затопила проезды, улицы, дороги.
«Борьбу с последствиями стихии ведут сотни откачивающих машин. Вода постепенно уходит в ливневые системы. Техника и специалисты устраняют образовавшиеся засоры. Точный размер ущерба, причиненного непогодой городу, еще не подсчитан», — сообщил глава администрации города.
Специалисты УК проводят обследование домов и принимают меры по откачке воды. Территории около жилых зданий убирают от мусора.
«Наш город» отмечал, что по всему городу сегодня было множество ДТП, отключились светофоры на перекрёстках.