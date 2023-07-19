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Кухарук: в Тюмени прошел один из самых сильных ливней за полгода

19 июля 2023, 17:15
Фото: Скрин Руслан Кухарук
Руслан Кухарук сообщил, что в областной столице прошел один из самых сильных ливней с начала года.

Подобные «рекорды» совсем не радуют городскую администрацию. На данный момент в Тюмени подтоплены подземные переходов, вода затопила проезды, улицы, дороги.

«Борьбу с последствиями стихии ведут сотни откачивающих машин. Вода постепенно уходит в ливневые системы. Техника и специалисты устраняют образовавшиеся засоры. Точный размер ущерба, причиненного непогодой городу, еще не подсчитан», — сообщил глава администрации города.

Специалисты УК проводят обследование домов и принимают меры по откачке воды. Территории около жилых зданий убирают от мусора.

«Наш город» отмечал, что по всему городу сегодня было множество ДТП, отключились светофоры на перекрёстках.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени
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