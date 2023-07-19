Кухарук: в Тюмени прошел один из самых сильных ливней за полгода

Руслан Кухарук сообщил, что в областной столице прошел один из самых сильных ливней с начала года.

Подобные «рекорды» совсем не радуют городскую администрацию. На данный момент в Тюмени подтоплены подземные переходов, вода затопила проезды, улицы, дороги. «Борьбу с последствиями стихии ведут сотни откачивающих машин. Вода постепенно уходит в ливневые системы. Техника и специалисты устраняют образовавшиеся засоры. Точный размер ущерба, причиненного непогодой городу, еще не подсчитан», — сообщил глава администрации города. Специалисты УК проводят обследование домов и принимают меры по откачке воды. Территории около жилых зданий убирают от мусора. «Наш город» отмечал, что по всему городу сегодня было множество ДТП, отключились светофоры на перекрёстках. Град и ливни обрушились на восточную часть Тюмени Узнать подробнее