Из-за задержки рейса в тюменском аэропорту «Рощино» завели уголовное дело

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
По версии следствия, инцидент с бортом авиакомпании Nordwind Airlines произошёл 17 июня. Самолёт Боинг 737, отправляющийся рейсом Тюмень — Бишкек, повредил левое крыло о мачту освещения при буксировке. На борту находилось 134 человека, в том числе 28 несовершеннолетних пассажиров.
Пострадавших не было, однако авиакомпании был причнен серьёзный материальный ущерб, размер которого превысил 1 млн рублей.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебная техэкспертиза, сообщают в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее «Наш город» писал, что в аэропорту «Рощино» сломался самолёт, который должен был лететь из Тюмени в Анталью. В результате рейс был задержан на полтора часа.