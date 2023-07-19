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Из-за задержки рейса в тюменском аэропорту «Рощино» завели уголовное дело

19 июля 2023, 08:39
Фото: 1MI
По факту повреждения пассажирского самолёта в аэропорту «Рощино» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ.

По версии следствия, инцидент с бортом авиакомпании Nordwind Airlines произошёл 17 июня. Самолёт Боинг 737, отправляющийся рейсом Тюмень — Бишкек, повредил левое крыло о мачту освещения при буксировке. На борту находилось 134 человека, в том числе 28 несовершеннолетних пассажиров.

Пострадавших не было, однако авиакомпании был причнен серьёзный материальный ущерб, размер которого превысил 1 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебная техэкспертиза, сообщают в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее «Наш город» писал, что в аэропорту «Рощино» сломался самолёт, который должен был лететь из Тюмени в Анталью. В результате рейс был задержан на полтора часа.

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#Елена Чебоксарова#Аэропорт Рощино#Уголовное дело#Ущерб#Следствие#Деньги#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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