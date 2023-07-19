Итоги дня Тюмени: город затопило, продали замок за 39 млн, осудили 23-летнего тюменца

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Published Сегодня, 18:37
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Updated Сегодня, 18:37
По всему городу вечером отмечалось множество ДТП, отключились светофоры на перекрёстке Пермякова — Широтной. Затопило даже остановку «Геологоразведчиков», горожанам пришлось идти через дорогу по поддонам. В центре Тюмени на автомобиль «Мазда» упал листы профнастила.
«У вас, как вчера в Москве. Происки Собянина, не иначе», — отметил читатель «Нашего города».
Недострой на Червишевском тракте удалось продать через несколько лет. Владельцем стала предприниматель Галина Кузнецова. Дом был куплен за 39 млн рублей. Ранее он принадлежал депутату областной думы Владимиру Пискайкину.
Строение продавали и в 2022 году, марте этого года объект незавершённого строительства стоил почти 70 млн. Его площадь около 800 квадратных метров. Здание готово только на 62%.
Эвакуация жителей дома по адресу Чаплина, 117, прошла сегодня в областной столице. Тут нашли подозрительный предмет.
Людям пришлось покинуть свои квартиры, несмотря на дождь. Дом оцепили специальные службы, а люди были вынуждены стоять на улице около часа.
«Специалисты ведомства провели обследование и идентифицировали находку как муляж гранаты Ф-1, не представляющий опасности для окружающих», — сообщили «Нашему городу» в управлении Росгвардии по Тюменской области.
Кирилла Мартюшева признали виновным по статье за экстремизм. На 3 года его отправили в ИК-4, заключенные в этой колонии не раз жаловались уполномоченному по правам человека в Тюменской области. Однако, по словам адвоката заключенного, высока вероятность, что Мартюшев выйдет из тюрьмы раньше срока. А также допускается, что это дело может быть рассмотрено с самого начала.
Тюменский суд вынес приговор Кириллу еще 30 января 2023 года. Основным поводом для заведения дела стало видео «в кружочке». Его парень записал после того, как был задержан на Центральной площади Тюмени. Однако на это решение Мартюшевым и его адвокатом была подана апелляция. Оспорить решение не удалось и лишь после этого парня увезли в колонию.
Хотя сторона защиты полагает, что есть необходимость в том, чтобы снова рассмотреть это дело и назначить новую экспертизу видеоролика, который стал причиной ареста Мартюшева.