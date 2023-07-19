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Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

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Град и ливни обрушились на восточную часть Тюмени

19 июля 2023, 12:22
Фото: 1MI
В восточной части Тюмени прошел сильный дождь с градом. В других частях областной столицы совсем сухо и даже светит солнце.

Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «Тюмень №1», в этот момент тюменцы были около ТЦ «Матрёшка». По данным подписчиков «Нашего города», градины были размером с горошину. Ситуацию ухудшили сильные порывы ветра.

Ранее сообщалось, что в среду ожидаются сильные ливни. Столбики термометров покажут +15…+20, в дневные часы воздух прогреется до +23…+28, осадки не прекратятся. В отдельных районах возможен град. Скорость ветра составит 6-11 м/с, с порывами до 15-18 м/с. В четверг в течение всего дня будут идти дожди.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода в Тюмени
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