Град и ливни обрушились на восточную часть Тюмени

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «Тюмень №1», в этот момент тюменцы были около ТЦ «Матрёшка». По данным подписчиков «Нашего города», градины были размером с горошину. Ситуацию ухудшили сильные порывы ветра.
Ранее сообщалось, что в среду ожидаются сильные ливни. Столбики термометров покажут +15…+20, в дневные часы воздух прогреется до +23…+28, осадки не прекратятся. В отдельных районах возможен град. Скорость ветра составит 6-11 м/с, с порывами до 15-18 м/с. В четверг в течение всего дня будут идти дожди.