Град и ливни обрушились на восточную часть Тюмени

Ранее сообщалось, что в среду ожидаются сильные ливни. Столбики термометров покажут +15…+20, в дневные часы воздух прогреется до +23…+28, осадки не прекратятся. В отдельных районах возможен град. Скорость ветра составит 6-11 м/с, с порывами до 15-18 м/с. В четверг в течение всего дня будут идти дожди.