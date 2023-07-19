nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

Изображение материала

Глава РЭО Буцаев: Вторсырье из отходов будут доставлять поездами

19 июля 2023, 18:43
Фото: reo.ru
Грузы пользователей электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) будут доставлять по железной дороге. Оформить перевозки можно на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП).

Транспортировку осуществляют операторы подвижного состава, зарегистрированные на ЭТП ГП.

Как сообщается, ЭТП по купле-продаже вторсырья создана при поддержке Российского экологического оператора. Глава компании Денис Буцаев прокомментировал коллаборацию двух цифровых платформ, передает gorod55.ru.

Он отметил, что РЭО продолжает расширять сотрудничество с перевозчиками в целях развития сферы обращения с отходами и формирования в России экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). Сотрудничество ЭТП и ЭТП ГП стало очередным шагом в этом направлении.

«На цифровой платформе пользователи могут заказать услуги железнодорожных перевозок и сопутствующие сервисы: предоставление вагона, охрану грузов, терминальные услуги, привлечь финансирование под перевозку и другие», — пояснил Денис Буцаев.

В свою очередь гендиректор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов отметил, что железнодорожный транспорт — самый экологичный вид транспорта, поэтому компания со всей ответственностью подошла к сотрудничеству с РЭО. Он выразил уверенность в том, что интеграция двух платформ также внесет вклад в повышение экологической безопасности и развитие ЭЗЦ.

Воспользоваться услугами ЭТП ГП могут только зарегистрированные пользователи. Видеоинструкцию о том, как пройти регистрацию, можно посмотреть здесь, а видеоинструкцию по оформлению заказа — здесь.

Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов рассказал, что в результате коллаборации двух платформ на ЭТП РЭО появился модуль «Грузовые перевозки». По его словам, здесь можно оформлять доставку всех грузов по железной дороге на территории РФ, включая все виды отходов, кроме опасных.

«На площадке опубликована оферта, действующая для всех клиентов и поставщиков», — сказал он.

Такая интеграция способствует формированию ЭЗЦ.

Подпишитесь
«Видео на 58 секунд — 3 года колонии»: молодого тюменца признали экстремистом
Сегодня, 06:46
«Турки не любят русских?»: тюменка рассказала о новых реалиях отдыха в Турции
Сегодня, 10:06
«Где деньги, начальник?»: более 45 миллиардов рублей задолжали тюменцам работодатели
Сегодня, 08:54
Тюменский рыбак наловил ведро карасей за 3 часа. Фото
Сегодня, 02:05
Новым гендиректором тюменской «дочки» «Данон Россия» стал племянник Кадырова из Чечни
Сегодня, 08:56
«Малыш» с тюменского «АвтоМостоДора» пытался спасти командира и погиб под Кременной
Сегодня, 12:52