Глава РЭО Буцаев: Вторсырье из отходов будут доставлять поездами

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Транспортировку осуществляют операторы подвижного состава, зарегистрированные на ЭТП ГП.
Как сообщается, ЭТП по купле-продаже вторсырья создана при поддержке Российского экологического оператора. Глава компании Денис Буцаев прокомментировал коллаборацию двух цифровых платформ, передает gorod55.ru.
Он отметил, что РЭО продолжает расширять сотрудничество с перевозчиками в целях развития сферы обращения с отходами и формирования в России экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). Сотрудничество ЭТП и ЭТП ГП стало очередным шагом в этом направлении.
«На цифровой платформе пользователи могут заказать услуги железнодорожных перевозок и сопутствующие сервисы: предоставление вагона, охрану грузов, терминальные услуги, привлечь финансирование под перевозку и другие», — пояснил Денис Буцаев.
В свою очередь гендиректор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов отметил, что железнодорожный транспорт — самый экологичный вид транспорта, поэтому компания со всей ответственностью подошла к сотрудничеству с РЭО. Он выразил уверенность в том, что интеграция двух платформ также внесет вклад в повышение экологической безопасности и развитие ЭЗЦ.
Руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов рассказал, что в результате коллаборации двух платформ на ЭТП РЭО появился модуль «Грузовые перевозки». По его словам, здесь можно оформлять доставку всех грузов по железной дороге на территории РФ, включая все виды отходов, кроме опасных.
«На площадке опубликована оферта, действующая для всех клиентов и поставщиков», — сказал он.
Такая интеграция способствует формированию ЭЗЦ.