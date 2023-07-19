Глава РЭО Буцаев: Вторсырье из отходов будут доставлять поездами

В свою очередь гендиректор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов отметил, что железнодорожный транспорт — самый экологичный вид транспорта, поэтому компания со всей ответственностью подошла к сотрудничеству с РЭО. Он выразил уверенность в том, что интеграция двух платформ также внесет вклад в повышение экологической безопасности и развитие ЭЗЦ.