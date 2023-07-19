Ещё четыре беженца из Украины прибыли в Тюмень

Четыре беженца, в том числе один ребенок, перебрались в областную столицу из Херсонской области.

На вокзале вынужденных переселенцев встретили сотрудники МЧС и областного Департамента соцразвития. Беженцы отправлены в социальные гостиные, с ними работают врачи, психологи и юристы. Переселенцам будет оказано индивидуальное сопровождение, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее «Наш город» писал, что кабинет министров РФ компенсирует проживание беженцев в пунктах временного размещения и выделит Тюменской области около 16 тысяч рублей. В Тюмень прибыли беженцы из Донбасса Узнать подробнее