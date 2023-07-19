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Ещё четыре беженца из Украины прибыли в Тюмень

19 июля 2023, 07:14
Фото: ГУ МЧС ТО
Четыре беженца, в том числе один ребенок, перебрались в областную столицу из Херсонской области.

На вокзале вынужденных переселенцев встретили сотрудники МЧС и областного Департамента соцразвития.

Беженцы отправлены в социальные гостиные, с ними работают врачи, психологи и юристы. Переселенцам будет оказано индивидуальное сопровождение, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее «Наш город» писал, что кабинет министров РФ компенсирует проживание беженцев в пунктах временного размещения и выделит Тюменской области около 16 тысяч рублей.

В Тюмень прибыли беженцы из Донбасса
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#Елена Чебоксарова#Беженцы с Украины#Переселенцы#Херсонская область#СВО#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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