Ещё четыре беженца из Украины прибыли в Тюмень

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
На вокзале вынужденных переселенцев встретили сотрудники МЧС и областного Департамента соцразвития.
Беженцы отправлены в социальные гостиные, с ними работают врачи, психологи и юристы. Переселенцам будет оказано индивидуальное сопровождение, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее «Наш город» писал, что кабинет министров РФ компенсирует проживание беженцев в пунктах временного размещения и выделит Тюменской области около 16 тысяч рублей.