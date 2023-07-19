Десятки человек эвакуировали из поликлиники №5 в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По данным подписчиков Telegram-канала «Тюмень №1», из здания вышли врачи и пациенты. Причины эвакуации пока неизвестны.
«Снова анонимка, скорее всего, и снова ничего не найдут», — отметила тюменка Анна В.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце 2019 года были эвакуированы 20 человек из поликлиники №4 в Тюмени. Причиной стал забытый чемодан. В ходе проверки ничего подозрительного не обнаружено. Стражам правопорядка удалось установить владельца чемодана. Мужчина забыл свои вещи после обследования в медицинском учреждении.