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Десятки человек эвакуировали из поликлиники №5 в Тюмени. Видео

19 июля 2023, 11:03
Фото: 1MI
В областной столице в среду днём прошла эвакуация в поликлинике №5.
Видео: Telegram-канал "Тюмень №1"

По данным подписчиков Telegram-канала «Тюмень №1», из здания вышли врачи и пациенты. Причины эвакуации пока неизвестны.

«Снова анонимка, скорее всего, и снова ничего не найдут», — отметила тюменка Анна В.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце 2019 года были эвакуированы 20 человек из поликлиники №4 в Тюмени. Причиной стал забытый чемодан. В ходе проверки ничего подозрительного не обнаружено. Стражам правопорядка удалось установить владельца чемодана. Мужчина забыл свои вещи после обследования в медицинском учреждении.

Эвакуация людей из ТЦ «Матрешка» в Тюмени. Видео
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Видео
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