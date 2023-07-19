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Более 700 килограммов некачественного мяса обнаружили в Тюменской области

19 июля 2023, 13:15
Фото: 1MI
За 6 месяцев 2023 года Роспотребнадзор проверил свыше 300 объектов, занимающихся оборотом мясной продукции.

Двадцать семь партий мяса и мясной продукции общим объёмом 732 килограмма сняли с реализации в Тюменской области.

В основном, «забракованная» продукция — это продукция без маркировки, с информацией, не соответствующей установленным требованиям, а также с истекшим сроком годности, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Кроме, того, в ведомстве уточнили, что специалисты за 6 месяцев 2023 года проверили более 300 объектов, занимающихся оборотом мясопродукции.

Всего в лабораториях было исследовано 550 проб: 16 из 266 проб не соответствовало нормативу по микробиологическим показателям, 6 проб из 111 — по физико-химическим показателям.

Ранее «Наш город» писал, что тюменская птицефабрика готова к поставкам куриного мяса в Белоруссию, Киргизию, Армению, Казахстан и Китай.

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#Елена Чебоксарова#Мясо#Поставки#Роспотребнадзор#Управление Роспотребнадзора#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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