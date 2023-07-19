Более 700 килограммов некачественного мяса обнаружили в Тюменской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Двадцать семь партий мяса и мясной продукции общим объёмом 732 килограмма сняли с реализации в Тюменской области.
В основном, «забракованная» продукция — это продукция без маркировки, с информацией, не соответствующей установленным требованиям, а также с истекшим сроком годности, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Кроме, того, в ведомстве уточнили, что специалисты за 6 месяцев 2023 года проверили более 300 объектов, занимающихся оборотом мясопродукции.
Всего в лабораториях было исследовано 550 проб: 16 из 266 проб не соответствовало нормативу по микробиологическим показателям, 6 проб из 111 — по физико-химическим показателям.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская птицефабрика готова к поставкам куриного мяса в Белоруссию, Киргизию, Армению, Казахстан и Китай.