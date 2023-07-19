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Банк ДОМ. РФ рассказал о лидирующих по выдаче «Льготной ипотеки» регионах

19 июля 2023, 11:01
Фото: Банк ДОМ.РФ
Шесть тысяч семей с начала текущего года смогли улучшить жилищные условия с помощью программы Банка ДОМ.РФ «Льготная ипотека в новостройках». Общий объем предоставленных заемщикам кредитных средств составил 32,3 миллиарда рублей, что в два раза превышает данные аналогичного периода прошлого года.

По сообщению издания, рейтинг регионов-лидеров по выдаче «Льготной ипотеки в новостройках» стали Москва — девять миллиардов рублей, рост в три с половиной раза, Московская область — 3,8 миллиарда рублей, рост в три с половиной раза, Краснодарский край — 3,3 миллиарда рублей, показатель вырос в два с половиной раза, Санкт-Петербург — 2,3 миллиарда рублей, с ростом показателя в 1,7 раза, Тюменская область — 1,8 миллиарда рублей с ростом в два раза.

Среди регионов, лидирующих по объему выдачи, также Новосибирская и Свердловская области — по 1,2 миллиарда рублей, Ростовская область — около 1 миллиарда рублей, Красноярский край — восемьсот восемьдесят миллионов рублей, Нижегородская область — восемьсот шестьдесят миллионов рублей. В Красноярском крае зарегистрирован наибольший рост показателя — в два раза. Также высокий рост зафиксирован в Нижегородской и Свердловской областях — в 1,8 раза. В Свердловской и Новосибирской области рост объема кредитования составил двадцать процентов.

«Покупка первичного жилья — один из самых эффективных способов вложения средств, прежде всего за счет роста стоимости квартир до момента сдачи в эксплуатацию, а также благодаря механизму эскроу. Безусловно, льготная ипотека на новостройки стимулирует спрос, являясь важным инструментом улучшения жилищных условий россиян и развития девелоперского бизнеса. Но мы понимаем — масштабное антикризисное госсубсидирование рынка должно быть временным. Считаем, что базовой госпрограммой может стать адресная „Семейная ипотека“, которая может быть масштабирована, например, за счет снижения ставки на покупку просторных квартир», — пояснил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Специалисты Банка ДОМ.РФ отметили, что на данный момент на рынке отсутствует активный рост инвестиционного спроса — жилье, которое граждане приобретают в ипотеку, предназначается для собственного проживания или для детей.

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