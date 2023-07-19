Банк ДОМ. РФ рассказал о лидирующих по выдаче «Льготной ипотеки» регионах

«Покупка первичного жилья — один из самых эффективных способов вложения средств, прежде всего за счет роста стоимости квартир до момента сдачи в эксплуатацию, а также благодаря механизму эскроу. Безусловно, льготная ипотека на новостройки стимулирует спрос, являясь важным инструментом улучшения жилищных условий россиян и развития девелоперского бизнеса. Но мы понимаем — масштабное антикризисное госсубсидирование рынка должно быть временным. Считаем, что базовой госпрограммой может стать адресная „Семейная ипотека“, которая может быть масштабирована, например, за счет снижения ставки на покупку просторных квартир», — пояснил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.