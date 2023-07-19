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Авиабилеты на рейсы из Тюмени резко подорожали

19 июля 2023, 10:47
Цены на авиабилеты из Тюмени выросли на 10-20%. При этом число перелётов увеличивается.

На спрос повлиял рост внутреннего туризма. Вторым фактором роста цен стали закрытые аэропорты на юге страны.

«Спрос на трафик через открытые аэропорты — Сочи, Минеральные Воды и т. д. — вырос, и, соответственно, увеличилась стоимость авиабилетов. Цены на июль, август, сентябрь уже подняты на 10-20% по сравнению с маем и июнем», — рассказал профессор кафедры рекламы и визуальных коммуникаций университета «Синергия» Сергей Зайнуллин изданию «РБК Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что турецкие авиакомпании резко подняли цены на прямые рейсы из Тюмени в Анталью (Турция). Ранее билеты можно было купить за 20-30 тысяч, теперь они стоят 50 — 80 тысяч.

От 49 тысяч: цены на авиабилеты из Тюмени в Турцию резко подскочили в 2 раза
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Авиабилеты
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