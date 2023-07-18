Житель Тюмени нашел у себя на дачном участке боевую гранату

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 10:00
Саперы обследовали боеприпас и выяснили, что это боевая ручная граната Ф-1. Опасная находка была вывезена с дачного участка и уничтожена.
Как пояснили в Росгвардии, несмотря на то, что боеприпас долгое время находился в грунте, он мог угрожать безопасности населения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале июля около пансионата на Олимпийской местные жители обнаружили мины-лепестки. Боеприпасы оказались макетом противопехотной фугасной мины.