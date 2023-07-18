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Житель Тюмени нашел у себя на дачном участке боевую гранату

18 июля 2023, 09:57
Фото: Росгвардия

В Тюмени дачник нашёл на огороде гранату

Житель Тюмени обнаружил на своем дачном участке гранату. На место ЧП оперативно прибыли специалисты инженерной службы ОМОН Росгвардии.
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Тюмень

Саперы обследовали боеприпас и выяснили, что это боевая ручная граната Ф-1. Опасная находка была вывезена с дачного участка и уничтожена.

Как пояснили в Росгвардии, несмотря на то, что боеприпас долгое время находился в грунте, он мог угрожать безопасности населения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале июля около пансионата на Олимпийской местные жители обнаружили мины-лепестки. Боеприпасы оказались макетом противопехотной фугасной мины.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Росгвардия#Тюмень#Тюменская область
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