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Верим прогнозам? К 2025 году средняя зарплата тюменцев вырастет до 85,7 тысяч рублей

18 июля 2023, 07:06
Фото: 1MI

К 2025 году средняя зарплата тюменцев вырастет до 85,7 тысяч рублей

К 2025 году размер среднего заработка жителей Тюмени будет составлять 84,5-85,7 тысяч рублей. Такие данные опубликованы в прогнозе социально-экономического развития Тюмени на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.
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Тюмень

В документе указано, что в 2024 году, по первому варианту, размер средней заработной платы в Тюмени составит 79,4 тысячи рублей, по второму — 80,2 тысячи рублей. В 2025 году — 84,5 тысяч рублей по первому варианту и 85,7 тысяч рублей по второму варианту, в 2026 году — 89,9-91,4 тысячи рублей.

При этом численность работающего населения к 2026 году в Тюмени увеличится до 543 тысяч рублей. По итогам 2022 года этот показатель составлял 514 тысяч человек.

Пока же, по данным Тюменьстата, размер среднего заработка в Тюменской области составляет 64 тысячи рублей. За год он подрос на 11%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Прогнозы#Средняя зарплата#Тюмень#Тюменская область
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