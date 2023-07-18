Верим прогнозам? К 2025 году средняя зарплата тюменцев вырастет до 85,7 тысяч рублей

В документе указано, что в 2024 году, по первому варианту, размер средней заработной платы в Тюмени составит 79,4 тысячи рублей, по второму — 80,2 тысячи рублей. В 2025 году — 84,5 тысяч рублей по первому варианту и 85,7 тысяч рублей по второму варианту, в 2026 году — 89,9-91,4 тысячи рублей.