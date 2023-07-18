В Тюмени загорелся ресторан «Костер»

Заметим, что это уже не первый случай пожара в данном здании за последние шесть месяцев. В марте этого года здесь загорелся вентиляционный короб. Общая площадь пожара тогда составила два квадратных метра. В результате ЧП никто не пострадал, но на определенное время оба рестораны были закрыты.