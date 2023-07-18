В Тюмени загорелся ресторан «Костер»

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
По предварительным данным, огонь вспыхнул в мусорных баках после чего перекинулся на стену здания. Во время ЧП никто не пострадал, но обшивка строения повреждена. Официальные комментарии МЧС ожидаются.
Заметим, что это уже не первый случай пожара в данном здании за последние шесть месяцев. В марте этого года здесь загорелся вентиляционный короб. Общая площадь пожара тогда составила два квадратных метра. В результате ЧП никто не пострадал, но на определенное время оба рестораны были закрыты.