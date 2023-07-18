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В Тюмени загорелся ресторан «Костер»

18 июля 2023, 05:49
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени сегодня утром в центре города загорелось здание, в котором расположены ресторан «Костер» и одной из сети заведений фаст-фуда KFC.
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Тюмень
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По предварительным данным, огонь вспыхнул в мусорных баках после чего перекинулся на стену здания. Во время ЧП никто не пострадал, но обшивка строения повреждена. Официальные комментарии МЧС ожидаются.

Заметим, что это уже не первый случай пожара в данном здании за последние шесть месяцев. В марте этого года здесь загорелся вентиляционный короб. Общая площадь пожара тогда составила два квадратных метра. В результате ЧП никто не пострадал, но на определенное время оба рестораны были закрыты.

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#Валентина Бурнашева#Видео#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень
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