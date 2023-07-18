В Тюмени иномарка въехала в пешеходов на улице Камчатской

По неизвестной причине 37-летний автовладелец иномарки со стажем вождения 19 лет не пропустил, переходящих дорогу людей. В результате аварии травмы в виде ушибов получили 53-летняя женщина и 25-летний молодой человек, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.