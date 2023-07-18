nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Изображение материала

В Тюмени иномарка въехала в пешеходов на улице Камчатской

18 июля 2023, 07:49
Фото: ГИБДД
Два пешехода попали накануне вечером в Тюмени под колеса Toyota. Дорожно-транспортное происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Камчатской.
Сюжет
Тюмень

По неизвестной причине 37-летний автовладелец иномарки со стажем вождения 19 лет не пропустил, переходящих дорогу людей. В результате аварии травмы в виде ушибов получили 53-летняя женщина и 25-летний молодой человек, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень ночью 11 июля на окружной дороге был сбит насмерть пешеход. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Читайте также:
В тюменском селе пьяный водитель микроавтобуса попал в ДТПТюменский таксист протаранил несколько машин на парковке и скрылся с места ДТПВрачи боролись до последнего: погиб мотоциклист, попавший в выходные в ДТП
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Пешеходы#Пешеходный переход
Подпишитесь
«За людей не считают»: адвокаты пожаловались в Генпрокуратуру на массовые пытки
Сегодня, 10:22
«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза
Вчера, 06:16
«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына
Вчера, 11:51
Днем поговорил с женой, а вечером — погиб. На СВО убит 41-летний доброволец из Тюмени
Вчера, 11:48
Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливни
Вчера, 04:16
«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени
Вчера, 08:48