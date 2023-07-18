В Тюмени иномарка въехала в пешеходов на улице Камчатской

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
По неизвестной причине 37-летний автовладелец иномарки со стажем вождения 19 лет не пропустил, переходящих дорогу людей. В результате аварии травмы в виде ушибов получили 53-летняя женщина и 25-летний молодой человек, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень ночью 11 июля на окружной дороге был сбит насмерть пешеход. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.