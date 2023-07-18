nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Изображение материала

В центре Тюмени образовалась крупная пробка из-за ремонта трассы на 50 лет Октября

18 июля 2023, 14:18
Фото: 1MI
В областной столице 18 июля в 18:56 возникла крупная пробка в районе улиц 50 лет Октября, Профсоюзной, Максима Горького, Володарского.
Фото: Яндекс.Пробки

По данным сервисов 2ГИС и Яндекс.Пробки, на 50 лет октября идут дорожные работы. Затор растянулся на 2,5 километра, скорость транспортных средств снизилась до 3-5 км/ч.

Уже после часа пик в Тюмени наблюдаются пробки в семь баллов. На Объездной дороге и Щербакова (выезд из города) серьёзных затруднений не выявлено. Вечером в городе произошло сразу 6 дорожных происшествий.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера при выезде из областной столицы на Ялуторовском тракте образовалась крупная пробка на 3 километра. Всё произошло из-за дорожной аварии.

Тюменцы массово едут на пляж: огромная пробка образовалась у Верхнего бора
Узнать подробнее
#Дороги#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
Подпишитесь
«За людей не считают»: адвокаты пожаловались в Генпрокуратуру на массовые пытки
Сегодня, 10:22
«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза
Вчера, 06:16
«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына
Вчера, 11:51
Днем поговорил с женой, а вечером — погиб. На СВО убит 41-летний доброволец из Тюмени
Вчера, 11:48
Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливни
Вчера, 04:16
«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени
Вчера, 08:48