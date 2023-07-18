В центре Тюмени образовалась крупная пробка из-за ремонта трассы на 50 лет Октября

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По данным сервисов 2ГИС и Яндекс.Пробки, на 50 лет октября идут дорожные работы. Затор растянулся на 2,5 километра, скорость транспортных средств снизилась до 3-5 км/ч.
Уже после часа пик в Тюмени наблюдаются пробки в семь баллов. На Объездной дороге и Щербакова (выезд из города) серьёзных затруднений не выявлено. Вечером в городе произошло сразу 6 дорожных происшествий.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера при выезде из областной столицы на Ялуторовском тракте образовалась крупная пробка на 3 километра. Всё произошло из-за дорожной аварии.