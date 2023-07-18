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В рамках форума «Россия — Африка» пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны»

18 июля 2023, 15:26
Фото: piqsels.com
В Санкт-Петербурге в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» с двадцать пятого по двадцать девятое июля состоится фестиваль культуры «Петербургские сезоны».

Насыщенная культурная программа фестиваля раскроет жителям и гостям Санкт-Петербурга всю яркую культуру Африки — от традиционных блюд до современного искусства.

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате «Россия — Африка», чтобы российско-африканские отношения развивались, нужно налаживать и укреплять человеческие связи. По словам Кобякова, общие культурные ценности являются фундаментом для построения долгосрочных отношений и объединяют народы.

«Мы всецело поддерживаем проекты, направленные на выстраивание межкультурного диалога, и уверены, что они станут доброй традицией в будущем», — отметил Кобяков.

В рамках культурно-просветительского фестиваля «Африка. Вместе в будущее» с двадцать пятого по двадцать восьмое июля на площадке киностудии «Ленфильм» состоятся Дни африканской культуры и кино. Программа мероприятия предполагает проведение фотовыставок, концертов африканских исполнителей, а также выступления с современной африканской поэзией, тематические лекции, круглые столы и демонстрацию фильмов.

С двадцать шестого по двадцать девятое июля для посетителей в Центральном выставочном зале «Манеж» проведут выставку «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки». На выставке будет представлено свыше трехсот предметов искусства — скульптура, живопись, фотография, в том числе девять видеоработ и три масштабные инсталляции, которые создавались специально для этого проекта.

На Московской площади двадцать девятого июля пройдет фестиваль «Ритмы Африки», который включает в себя мастер-классы, лекции и музыкальную программу.

Также в рамках проведения форума будет реализован гастрономический проект «Звезды Африки», в рамках которого жители и гости Петербурга смогут познакомиться с лучшими традиционными блюдами Африканского континента. Блюда можно будет попробовать в более чем сорока ресторанах Северной столицы.

В качестве организатора второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» выступает Фонд Росконгресс.

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