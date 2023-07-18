В рамках форума «Россия — Африка» пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны»

С двадцать шестого по двадцать девятое июля для посетителей в Центральном выставочном зале «Манеж» проведут выставку «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки». На выставке будет представлено свыше трехсот предметов искусства — скульптура, живопись, фотография, в том числе девять видеоработ и три масштабные инсталляции, которые создавались специально для этого проекта.