Свалка старых легковых машин появилась в Тюмени

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Сюда ежедневно привозят новые машины ВАЗ, которые разбирают молодые люди. «Кругом стекла, мусор». Местные жители хотят, чтобы это «безобразие» убрали.
«Зачем жаловаться? Откройте свою авторазборку!», — предложил тюменец Влад Л.
«Вызываешь скупщиков черного металла, тебе еще и денег заплатят», — отметил горожанин Владимир У.
В апреле «Наш город» сообщал, что район ММС «тонет в мусоре». Окурки, этикетки и бутылки валяются почти на каждой улице, что вызывает беспокойство у местных жителей. Они уже не верят, что в районе можно навести порядок.