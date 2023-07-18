nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Изображение материала

Свалка старых легковых машин появилась в Тюмени

18 июля 2023, 13:24
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень"
Жители Тюмени пожаловались на свалку легковых автомобилей. Она появилась на улице Сидора Путилова на ММС.
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень"

Сюда ежедневно привозят новые машины ВАЗ, которые разбирают молодые люди. «Кругом стекла, мусор». Местные жители хотят, чтобы это «безобразие» убрали.

«Зачем жаловаться? Откройте свою авторазборку!», — предложил тюменец Влад Л.
«Вызываешь скупщиков черного металла, тебе еще и денег заплатят», — отметил горожанин Владимир У.

В апреле «Наш город» сообщал, что район ММС «тонет в мусоре». Окурки, этикетки и бутылки валяются почти на каждой улице, что вызывает беспокойство у местных жителей. Они уже не верят, что в районе можно навести порядок.

Тюменцы боятся переходить дорогу в районе ММС
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги
Подпишитесь
«За людей не считают»: адвокаты пожаловались в Генпрокуратуру на массовые пытки
Сегодня, 10:22
«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза
Вчера, 06:16
«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына
Вчера, 11:51
Днем поговорил с женой, а вечером — погиб. На СВО убит 41-летний доброволец из Тюмени
Вчера, 11:48
Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливни
Вчера, 04:16
«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени
Вчера, 08:48