РЭО: Предприятия по переработке ОЭЭО оборудуют системой весового контроля

Комментируя ситуацию в области утилизации ОЭЭО, Денис Буцаев подчеркнул, что недобросовестные предприятия извлекают лишь максимально ликвидные фракции и не стремятся к глубокой переработке. С сентября, когда начнут действовать новые правила, предприятия обязаны будут перерабатывать электролом минимум на 85 процентов. То есть масса вторичного сырья должна составлять не менее 85 процентов от массы отходов, которые поступают на переработку. Чтобы контролировать эти параметры, на объектах утилизации необходимо установить систему весового контроля. Она позволит отслеживать массу поступающих на объект отходов, массу образуемых на объектах отходов и массу, которая получается из отходов продукции. Это является одним из требований приказа № 173 Минприроды РФ.