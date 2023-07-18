РЭО: Предприятия по переработке ОЭЭО оборудуют системой весового контроля

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Одним из требований является оборудование объектов утилизации системой весового контроля.
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев обратил внимание, что законодательное установление правил к утилизации электролома — это вклад в формирование экономики замкнутого цикла в РФ, сообщает gorod55.ru.
Комментируя ситуацию в области утилизации ОЭЭО, Денис Буцаев подчеркнул, что недобросовестные предприятия извлекают лишь максимально ликвидные фракции и не стремятся к глубокой переработке. С сентября, когда начнут действовать новые правила, предприятия обязаны будут перерабатывать электролом минимум на 85 процентов. То есть масса вторичного сырья должна составлять не менее 85 процентов от массы отходов, которые поступают на переработку. Чтобы контролировать эти параметры, на объектах утилизации необходимо установить систему весового контроля. Она позволит отслеживать массу поступающих на объект отходов, массу образуемых на объектах отходов и массу, которая получается из отходов продукции. Это является одним из требований приказа № 173 Минприроды РФ.
Еще одним обязательным правилом, согласно документу, является наличие у переработчика лицензии на предоставление услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IV классов опасности. При этом компании обязаны включать утилизацию отходов соответствующего класса опасности в перечень работ, которые выполняются в составе вида деятельности в рамках лицензии. Также переработчики обязаны указывать соответствующие виды отходов или групп, подгрупп отходов.
С 1 сентября все объекты по утилизации ОЭЭО в обязательном порядке должны быть официальными собственниками оборудования или специализированных установок, включая мобильные, при помощи которых происходит процесс утилизации отходов, отнесенных к определенным группам однородных отходов. Документ устанавливает требования и для производственных мощностей. Новые нормы направлены на развитие экономики замкнутого цикла в РФ.