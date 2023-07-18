Пропавшего рыбака из Тобольска нашли через четыре дня мертвым

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
На данный момент следователями СКР по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на воде
«По предварительным данным, 13 июля 2023 года в дневное время мужчина купался в компании своих знакомых в реке Иртыш, протекающей недалеко от города Тобольска. В какой-то момент он скрылся под водой и не больше не выплыл. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные», — сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Тело мужчины нашли в реке Иртыш 17 июля. На данный момент следователем СКР проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий.
С начала месяца «Наш город» сообщал о двух случая смерти тюменцев на рыбалке. В Уватском районе обнаружили тело пожилого мужчины. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, его тело нашли 10 июля в ходе поисковых мероприятий в реке Туртас вблизи поселка Туртас Уватского района. 61-летний дедушка пропал 5 июля 2023 года, уехал на рыбалку и обратно не вернулся. Две недели назад в социальной сети ВК появилось сообщение, что 50-летний житель деревни Яр отправился на рыбалку в Исетский район и не вернулся. Через некоторое время одна из местных жительниц написала под постом, что пропавший был найден мёртвым — он утонул в реке.
На данный момент в Тюменской области наблюдается летняя погода, температура воздуха днём составляет около + 26 градусов. Эксперты напоминают, что в это время число подобных происшествий увеличивается.
23 жителя Тюменской области утонули в начала купального сезона в водоемах региона. В числе погибших — 7 детей. По данным МЧС по Тюменской области, только за последние четыре дня в тюменских реках и озерах утонули три человека, в том числе двое несовершеннолетних. 9 июля вечером в Ишиме на городском пляже утонул 41-летний мужчина. 10 июля в Туре в селе Дубровное Ярковского района — подросток, решивший перейти протоку реки вброд. Накануне, 12 июля, трагедия произошла на диком пляже озера Андреевское — там погиб 17-летний юноша. Все случаи произошли из-за нарушения правил безопасности на воде.