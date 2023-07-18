Пропавшего рыбака из Тобольска нашли через четыре дня мертвым

С начала месяца «Наш город» сообщал о двух случая смерти тюменцев на рыбалке. В Уватском районе обнаружили тело пожилого мужчины. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, его тело нашли 10 июля в ходе поисковых мероприятий в реке Туртас вблизи поселка Туртас Уватского района. 61-летний дедушка пропал 5 июля 2023 года, уехал на рыбалку и обратно не вернулся. Две недели назад в социальной сети ВК появилось сообщение, что 50-летний житель деревни Яр отправился на рыбалку в Исетский район и не вернулся. Через некоторое время одна из местных жительниц написала под постом, что пропавший был найден мёртвым — он утонул в реке.