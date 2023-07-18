Под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП малый и средний бизнес получит 86 млрд

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич напомнил, что многие представители малого и даже среднего бизнеса не могут получить заем в банке, так как у них не хватает имущества для залога или оно уже заложено. «Зонтичное» поручительство также повышает доступность заёмных средств для работающих в регионах предпринимателей.