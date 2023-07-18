Под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП малый и средний бизнес получит 86 млрд

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В третьем квартале банки — партнёры Корпорации МСП получили 43 млрд рублей для предоставления «зонтичных» поручительств. В прошлом году в этот же период выделенная на данные цели сумма была на 43% меньше. Сейчас в программе КМСП по «зонтичному» поручительству принимают участие 23 отечественных банка, пишет ria.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич напомнил, что многие представители малого и даже среднего бизнеса не могут получить заем в банке, так как у них не хватает имущества для залога или оно уже заложено. «Зонтичное» поручительство также повышает доступность заёмных средств для работающих в регионах предпринимателей.
Глава КМСП рассказал, что при проработке данного вопроса учли специфику локальных банков и их региональные охваты, а также использованы так называемые «длинные» лимиты. Таким образом были расширены границы адресной работы с бизнесменами и увеличен охват мерами господдержки малого и среднего бизнеса. Также увеличение выделяемой корпорацией суммы означает рост возможностей для развития компаний, что увеличивает поступления в бюджет и создаёт рабочие места.
«Зонтичное» поручительство КМСП покрывает до половины от суммы кредита. Сумма поручительства может доходить до 1 млрд рублей, а деньги можно взять на срок до 15 лет.
«Зонтичное» поручительство было запущено в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Средства можно использовать для инвестиций, пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.