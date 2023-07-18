Победитель всероссийской IT-олимпиады получит 3 миллиона рублей

Для действующих программистов в рамках мероприятия предусмотрен отдельный поток. Отборочные состязания будут проходить в несколько этапов: регистрация и доступ в закрытый Telegram-канал, серия онлайн-заданий от организаторов и финальный очный тур с программированием на скорость. Более подробная механика каждого из этапов будет опубликована на сайте олимпиады.