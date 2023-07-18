Осужденный экс-глава тюменского «Медгорода» пытался оспорить приговор суда

Андрей Кудряков был осужден в сентябре 2022 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Четыре года назад онкоцентр «Медгород» проверили специалисты ОМС. Они установили, что больных пациентов отправляли на долечивание в обычную гостиницу. За эти услуги заплатили 18 млн рублей.