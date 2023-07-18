Осужденный экс-глава тюменского «Медгорода» пытался оспорить приговор суда

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
«По первой инстанции — лишение свободы на два года условно с испытательным сроком на два года. Апелляция от 11 июля приговор оставила без изменений», — сообщили 72.ру в пресс-службе тюменских судов.
Андрей Кудряков был осужден в сентябре 2022 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Четыре года назад онкоцентр «Медгород» проверили специалисты ОМС. Они установили, что больных пациентов отправляли на долечивание в обычную гостиницу. За эти услуги заплатили 18 млн рублей.
Ранее «Наш город» отмечал, что Андрея Кудякова лишил права занимать должности на государственной службе в системе здравоохранения на 2 года.