Новикомбанк подписал соглашения по поддержке промышленных инноваций на 36 млрд рублей

Новикомбанк также заинтересован в финансировании с максимальной интеграцией мер господдержки для инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех», где участники под руководством наставников работают над трансформацией инновационных проектов в реальные разработки, применяемые в отечественной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба организации. Вероятно, в число первых проектов такого типа, которые будут реализованы при поддержке банка, будет включено производство современных литий-ионных батарей.