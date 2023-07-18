Новикомбанк подписал соглашения по поддержке промышленных инноваций на 36 млрд рублей

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
В этом году Новикомбанк отмечает свое 30-летие. В фокусе внимания организации — поддержка программ производства инновационной продукции. Собственные преференциальные программы Новикомбанка, разработанные для высокотехнологичных предприятий, постоянно модернизируются.
Согласно заявлению Анны Лаврентьевой, старшего вице-президента Новикомбанка, не только собственные программы банка, но и финансирование с государственной поддержкой и регуляторными стимулами, выпуск облигаций устойчивого развития, а также выкуп портфелей займов институтов развития кредитными организациями входят в перечень прогрессивных инструментов банка. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что в ходе выставки Новикомбанком был подписан договор по организации финансирования проектов АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Совокупный объем средств по соглашению, которое нацелено на поддержку производства радиоэлектронных систем, составляет 10 млрд рублей.
Новикомбанк также заинтересован в финансировании с максимальной интеграцией мер господдержки для инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех», где участники под руководством наставников работают над трансформацией инновационных проектов в реальные разработки, применяемые в отечественной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба организации. Вероятно, в число первых проектов такого типа, которые будут реализованы при поддержке банка, будет включено производство современных литий-ионных батарей.
Также известно, что благодаря банковским гарантиям Новикомбанкома, предоставленным АНО «Технопарк авиационных технологий», предприятие сможет приступить к реализации инновационных проектов по производству комплектующих для силовых установок, применяемых в гражданской авиации, среди которых — новое поколение двигателей ПД-14 и ПД-8.
Как отмечает Елена Георгиева, глава правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения «СоюзМаш», в названии выставки «Иннопром-2023» прослеживается ключевая концепция мероприятия — развитие промышленных инноваций. «В ходе выставки мы представили свои решения именно в области финансовой поддержки инноваций, призванных ускорить достижение технологического суверенитета страны», — отметила она.