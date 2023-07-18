Над Тюменью летает беспилотник. Видео

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Стоит отметить, что на данный момент полёты БПЛА над городом запрещены. Все исключения касаются дронов, которые работают по заказу федеральных властей.
В начале июня Минтранс сообщил, что разработает проект постановления правительства, который даст возможностьзапуска дронов над населенными пунктами с 2024 года, при соблюдении определенных условий.
Согласно проекту постановления, запуски БПЛА будут разрешены над населенными пунктами, однако на высотах, не превышающих 150 метров.