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Над Тюменью летает беспилотник. Видео

18 июля 2023, 13:54
Фото: 1MI
В областной столице читатели «Нашего города» заметили беспилотник. Он летал около жилых домов.
Видео: Видео читателя "Нашего города"

Стоит отметить, что на данный момент полёты БПЛА над городом запрещены. Все исключения касаются дронов, которые работают по заказу федеральных властей.

В начале июня Минтранс сообщил, что разработает проект постановления правительства, который даст возможностьзапуска дронов над населенными пунктами с 2024 года, при соблюдении определенных условий.

Согласно проекту постановления, запуски БПЛА будут разрешены над населенными пунктами, однако на высотах, не превышающих 150 метров.

Беспилотники под ударом: в Тюменской области запретят полеты БПЛА
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#БПЛА#Видео
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