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На юге Тюменской области резко усилится ветер и похолодает

18 июля 2023, 11:35
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют резкое усиление ветра на юге региона, здесь ожидаются дожди и гроза.

В Ишимском районе в среду порывы могут достигнуть 12 м/с, выпадет до 3 мм осадков. Вечером в городе ожидается похолодание до + 20 градусов. Уже 21 июля порывы ветра могут достигнуть 11 м/с, с 14 до 17 часов возможна гроза и сильный ливень. Температура воздуха повысится до + 24 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе жителям Тюмени обещают дожди. Среда и четверг пройдут при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха в эти дни составит +16…+21 в темное время суток и +23…+24 днем, скорость ветра 1,8-3,5 метров в секунду. Солнечный дни вернутся в город на выходных.

Летние и солнечные дни ждут жителей Тюмени через несколько дней
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#Общество#Погода#Тюменцы#Водоемы#Александр Мязин
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