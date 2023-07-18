На юге Тюменской области резко усилится ветер и похолодает

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Ишимском районе в среду порывы могут достигнуть 12 м/с, выпадет до 3 мм осадков. Вечером в городе ожидается похолодание до + 20 градусов. Уже 21 июля порывы ветра могут достигнуть 11 м/с, с 14 до 17 часов возможна гроза и сильный ливень. Температура воздуха повысится до + 24 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе жителям Тюмени обещают дожди. Среда и четверг пройдут при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха в эти дни составит +16…+21 в темное время суток и +23…+24 днем, скорость ветра 1,8-3,5 метров в секунду. Солнечный дни вернутся в город на выходных.