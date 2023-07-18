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Конфликт строителей: неизвестные разрушили офис продаж тюменского застройщика

18 июля 2023, 10:39
Представители компании «Паритет.Девелопмент» сообщили о вандализме на входе в офис продаж, который располагается на улице Тимофея Кармацкого.

Неизвестные рабочие разбили ступеньки на крыльце отбойными молотками. Всё произошло днём, 17 июля. Собственником помещения является физическое лицо, его арендовали.

«На данный момент идёт ремонт, вход в офис продаж, который находится в ЖК „Ария“, заблокирован», — сообщили «Нашему городу» представители компании «Паритет.Девелопмент».

Вчера «Наш город» сообщил, что в Тюмени продаются квартиры стоимостью до 81 млн рублей. Тюменская недвижимость одна из самых дорогих в УрФО. Квартиры дороже 80 млн находятся в Екатеринбурге и Сургуте.

Цены все выше: в Тюмени продается квартира за 81 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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