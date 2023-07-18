Конфликт строителей: неизвестные разрушили офис продаж тюменского застройщика

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Неизвестные рабочие разбили ступеньки на крыльце отбойными молотками. Всё произошло днём, 17 июля. Собственником помещения является физическое лицо, его арендовали.
«На данный момент идёт ремонт, вход в офис продаж, который находится в ЖК „Ария“, заблокирован», — сообщили «Нашему городу» представители компании «Паритет.Девелопмент».
Вчера «Наш город» сообщил, что в Тюмени продаются квартиры стоимостью до 81 млн рублей. Тюменская недвижимость одна из самых дорогих в УрФО. Квартиры дороже 80 млн находятся в Екатеринбурге и Сургуте.