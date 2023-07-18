Конфликт строителей: неизвестные разрушили офис продаж тюменского застройщика

Вчера «Наш город» сообщил, что в Тюмени продаются квартиры стоимостью до 81 млн рублей. Тюменская недвижимость одна из самых дорогих в УрФО. Квартиры дороже 80 млн находятся в Екатеринбурге и Сургуте.