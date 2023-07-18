Энергетики повысили надежность электроснабжения населенных пунктов Крайнего Севера

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Published Сегодня, 08:51
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Подстанции 110 кВ «Верхнеказымская» и «Сосновская» обеспечивают электроэнергией объекты инфраструктуры добычи нефти и газа, а также более 3 тысяч жителей деревни Юильск, поселков Верхнеказымский и Сосновка в Белоярском районе.
Белоярский район расположен в северной части ХМАО-Югры и относится к территориям Крайнего Севера, где зима длится до 200 дней в году, сопровождается обильными снегопадами и низкими температурами. Чтобы повысить надежность работы подстанций в зимний период, «Россети Тюмень» выполнили ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, заменили 3 выработавших нормативный срок службы трансформатора собственных нужд, которые обеспечивают функционирование оперативной связи, телемеханики и устройств РЗА.
Общая стоимость работ составила порядка 3 млн рублей. Расчетный срок эксплуатации нового отечественного оборудования составляет не менее 30 лет.