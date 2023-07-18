Дети сотрудников УСТЭК узнали, как помочь планете, если начать сортировать мусор

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Тем не менее «мусорная катастрофа» грозит привести к катастрофическим последствиям для всего человечества.
Благодаря познавательной экскурсии, организованной сотрудникам экодома «Гудвин», дети работников УСТЭК смогли посмотреть на мусорное ведро в «развернутом» виде: мусор — это не что иное, как смешанный мусор, и слово «смешанный» играет здесь важную роль. Мусор состоит из двух равных частей: пищевые отходы (органика) и ценное вторсырье. Если не позволить этим двум частям смешаться, то всю вторую половину можно сдать в пункт приема и вернуть в промышленность. Вещи, которые мы сдаем в переработку — это сырье, которое уже было добыто, из него что-то было сделано, и теперь мы можем подарить этим вещам еще несколько новых полезных жизней. Технологически все очень просто. Достаточно обращать внимание на упаковку: если вы видите знак, представляющий собой замкнутый круг из зеленых стрелок, значит эту упаковку вы можете переработать и тем самым запустить экономику замкнутого цикла, когда ничего уже не нужно добывать и тем самым истощать ресурсы. Наша задача просто вернуть ресурсы в цикл. Так мы сможем уменьшить количество отходов вдвое и остановить рост свалок в высоту.
Начать сортировать мусор очень просто. Достаточно завести дома еще один дополнительный пакет или емкость, и все сухое складывать туда. Как только мы начинаем разделять отходы, сразу получаем много вторсырья. Что с ним делать дальше? Тюменское экологическое объединение открыло в городе 3 экодома, чтобы любой желающий мог легко и быстро сдать вторсырье в переработку. Вы задумывались о том, что алюминиевая банка, которую вы привыкли выбрасывать, может оказаться в космосе? Это не шутка. Из алюминиевых банок можно сделать лыжные палки, палки для скандинавской ходьбы, больничные кровати, медицинское оборудование для операционных, корпус самолета и да, даже космическую ракету.
Пластиковую бутылку можно сдать в переработку 10 раз, после чего ее жизненный цикл завершится, но даже после этого из нее начнут делать 3 вида волокна: синтепон, полиэстер, холлофайбер — прекрасный наполнитель для зимних курток, подушек, одеял, матрасов и детских игрушек. Также из бутылки получается несколько видов ткани, например, флис и микровельвет, та самая ткань, которую используют для перетяжки мебели. Невероятно, но факт: получается, что мы спим на бутылке и носим одежду из бутылки. Кстати, из 40 000 стаканчиков из-под йогурта с помощью 3D принтера в экодоме «Гудвин» изготовили стильный стул, который можно использовать еще и как полку, а из 5000 полиэтиленовых пакетов и 80 кг. песка скамейку, размещенную при входе в экопространство. И ты тоже так можешь!
Во второй части экскурсии ребята смогли самостоятельно измельчить крышки от пластиковых бутылок в специальном велосипеде: 80 ножей, установленных внутри такого полезного тренажера, при вращении колеса измельчают крышки в крупные хлопья. После чего ребята посмотрели на работу «горячего шприца» — специального оборудования, позволяющего расплавить измельченные крышки и выдавить пластик в металлическую форму. Экскурсия закончилась мастер-классом, где каждый ребенок смог изготовить из расплавленного и отлитого в форму пластика брелок и забрать его с собой на память.
Коллектив УСТЭК благодарит сотрудников экодома «Гудвин» за организацию столь увлекательного и полезного занятия, которое многих заставило впервые задуматься о важности сортировки мусора и пробудило желание помогать планете становиться чище. Уверены, что кто-то, придя домой после лекции, сразу же завел дома еще одно дополнительное ведро для «правильного» мусора.