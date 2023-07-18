Дети сотрудников УСТЭК узнали, как помочь планете, если начать сортировать мусор

Благодаря познавательной экскурсии, организованной сотрудникам экодома «Гудвин», дети работников УСТЭК смогли посмотреть на мусорное ведро в «развернутом» виде: мусор — это не что иное, как смешанный мусор, и слово «смешанный» играет здесь важную роль. Мусор состоит из двух равных частей: пищевые отходы (органика) и ценное вторсырье. Если не позволить этим двум частям смешаться, то всю вторую половину можно сдать в пункт приема и вернуть в промышленность. Вещи, которые мы сдаем в переработку — это сырье, которое уже было добыто, из него что-то было сделано, и теперь мы можем подарить этим вещам еще несколько новых полезных жизней. Технологически все очень просто. Достаточно обращать внимание на упаковку: если вы видите знак, представляющий собой замкнутый круг из зеленых стрелок, значит эту упаковку вы можете переработать и тем самым запустить экономику замкнутого цикла, когда ничего уже не нужно добывать и тем самым истощать ресурсы. Наша задача просто вернуть ресурсы в цикл. Так мы сможем уменьшить количество отходов вдвое и остановить рост свалок в высоту.