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Дети не могут ходить в школу: жители тюменской деревни пожаловались на дороги

18 июля 2023, 12:17
Жители деревни Падерина (недалеко от Тюмени) уже который год просят сделать им дорогу.
Фото: ВК "Мой город Тюмень"

Здесь находятся земли ИЖС для многодетных семей, дети не могут добраться в школу и детсад. Местные жители обратились к властям через соцсети. По местным грунтовым дорогам не могут проехать специальные службы.

«Земля дана по федеральному закону многодетным и должна быть обеспечена всей инфраструктурой», — отметила тюменка Елена П.
«Строительство дорог на площадке ИЖС в д. Падерина в щебне идет планомерно, согласно разработанному проекту. В первую очередь, твердое покрытие сделали на центральных улиц, пересекающих всю площадку, остальные улицы делают с учетом рельефа», — сообщили местным жителям чиновники из администрации Тюменского района.

Ранее «Наш город» сообщал, что местные дети ходят в школу по автомобильной дороге.

Жители Тюмени хотят забрать маленькие деревья на участке около Падерино
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#Общество#Тюменцы#Дороги#Школы#Александр Мязин
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