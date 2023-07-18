Дети не могут ходить в школу: жители тюменской деревни пожаловались на дороги

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Здесь находятся земли ИЖС для многодетных семей, дети не могут добраться в школу и детсад. Местные жители обратились к властям через соцсети. По местным грунтовым дорогам не могут проехать специальные службы.
«Земля дана по федеральному закону многодетным и должна быть обеспечена всей инфраструктурой», — отметила тюменка Елена П.
«Строительство дорог на площадке ИЖС в д. Падерина в щебне идет планомерно, согласно разработанному проекту. В первую очередь, твердое покрытие сделали на центральных улиц, пересекающих всю площадку, остальные улицы делают с учетом рельефа», — сообщили местным жителям чиновники из администрации Тюменского района.
Ранее «Наш город» сообщал, что местные дети ходят в школу по автомобильной дороге.