Банда мишек сломала видеокамеры в тюменском лесу

Ранее «Наш Город» писал, что в начале апреля к жителям села Дубровное Вагайского района вышла семья медвежат-сирот. Выяснилось, что маму-медведицу убили охотники, поэтому малыши остались одни — к людям они вышли в поисках пищи. Было принято решение направить троих медвежат в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. В настоящее время Ермак, Тайга и Лайма уже довольно вольготно чувствуют себя в своем новом доме и заметно подросли.