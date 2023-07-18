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Банда мишек сломала видеокамеры в тюменском лесу

18 июля 2023, 10:15
Фото: Охотхозяйство Чугунаевское

В Тюменской области медведь напал на камеру слежения

В тюменском охотхозяйстве «Чугунаевское» банда медведей уничтожила размещенную на дереве фотоловушку. Об убытках сотрудники охотхозяйства сообщили в своем тг-канале еще накануне, 17 июля.
Сюжет
Тюмень
Видео: Охотхозяйство Чугунаевское

«Вот кто-то в лесу повредил новую фотоловушку. Убытки, одни убытки!», — сообщили работники «Чугунаевское».

Сегодня стало известно, кто были эти варвары. Как выяснилось, сломала фото-видео-аппаратуру охотхозяйства банда из трех подельников — мама-медведица и два сыночка-медвежонка.

Видео: Охотхозяйство Чугунаевское

На опубликованных видокадрах видно, как семейство медведей прогуливается по лесу. Затем один из лесных жителей замечает камеру и ломает ее.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале апреля к жителям села Дубровное Вагайского района вышла семья медвежат-сирот. Выяснилось, что маму-медведицу убили охотники, поэтому малыши остались одни — к людям они вышли в поисках пищи. Было принято решение направить троих медвежат в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. В настоящее время Ермак, Тайга и Лайма уже довольно вольготно чувствуют себя в своем новом доме и заметно подросли.

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