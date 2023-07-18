Банда мишек сломала видеокамеры в тюменском лесу

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
«Вот кто-то в лесу повредил новую фотоловушку. Убытки, одни убытки!», — сообщили работники «Чугунаевское».
Сегодня стало известно, кто были эти варвары. Как выяснилось, сломала фото-видео-аппаратуру охотхозяйства банда из трех подельников — мама-медведица и два сыночка-медвежонка.
На опубликованных видокадрах видно, как семейство медведей прогуливается по лесу. Затем один из лесных жителей замечает камеру и ломает ее.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале апреля к жителям села Дубровное Вагайского района вышла семья медвежат-сирот. Выяснилось, что маму-медведицу убили охотники, поэтому малыши остались одни — к людям они вышли в поисках пищи. Было принято решение направить троих медвежат в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. В настоящее время Ермак, Тайга и Лайма уже довольно вольготно чувствуют себя в своем новом доме и заметно подросли.