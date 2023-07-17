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Жители Тюмени практически перестали покупать новые квартиры

17 июля 2023, 11:53
Фото: 1MI
В областной столице в два раза увеличился срок поиска покупателя на вторичное жилье.

По данным Ура.ру, теперь покупателей ищут почти в 2 раза дольше. Стоимость квадратного метра «завышена».

«Дольше сейчас поиск покупателя проходит. Раньше у нас срок экспозиции на вторичном рынке занимал до 3 месяцев, сейчас это полгода и больше. На фоне других сегментов тут стоимость квадратного метра неоправданно завышена», — сообщила президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.

Речь идёт о «новом вторичном жилье» — которое выставляют на продажу сразу после того, как дом стад в эксплуатацию. Этих квартир на рынке жилья стало очень много. «Люди хотят просто отбить свои расходы по ипотеке».

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени раскритиковали новые ЖК из-за потопа в квартирах.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес#Александр Мязин
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