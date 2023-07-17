Жители Тюмени практически перестали покупать новые квартиры

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По данным Ура.ру, теперь покупателей ищут почти в 2 раза дольше. Стоимость квадратного метра «завышена».
«Дольше сейчас поиск покупателя проходит. Раньше у нас срок экспозиции на вторичном рынке занимал до 3 месяцев, сейчас это полгода и больше. На фоне других сегментов тут стоимость квадратного метра неоправданно завышена», — сообщила президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина.
Речь идёт о «новом вторичном жилье» — которое выставляют на продажу сразу после того, как дом стад в эксплуатацию. Этих квартир на рынке жилья стало очень много. «Люди хотят просто отбить свои расходы по ипотеке».
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени раскритиковали новые ЖК из-за потопа в квартирах.