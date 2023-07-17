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«Здоровья-то хватит?»: жителям Тюмени предлагают услуги собутыльника

17 июля 2023, 12:37
Фото: 1MI
В областной столице двое молодых людей предлагают услуги собутыльника.
Фото: Скрин Авито

Объявление появилось на сайте «Авито», за услуги предлагают заплатить 250 рублей в час. Парни предлагают услуги «приехать с гитарой», но за это нужно будет доплатить 200 рублей. Между тем горожане полагают, что молодые люди с работой не справятся. Напитки в стоимость не входят.

«Здоровья-то хватит??? Судя по фото там его почти нет! По бутылке пива нулёвки и спать лягут», — отмечает подписчик паблика ВК «Типичная Тюмень» Артём Т.
«Их бы на 20 минут хватило, потом неустойку платить будут», — сообщает Алексей Р.

Ранее «Наш город» сообщал, что бизнесмены избавляются от ресторанов и кафе в центре Тюмени.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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