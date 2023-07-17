«Здоровья-то хватит?»: жителям Тюмени предлагают услуги собутыльника

Объявление появилось на сайте «Авито», за услуги предлагают заплатить 250 рублей в час. Парни предлагают услуги «приехать с гитарой», но за это нужно будет доплатить 200 рублей. Между тем горожане полагают, что молодые люди с работой не справятся. Напитки в стоимость не входят.