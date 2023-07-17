«Здоровья-то хватит?»: жителям Тюмени предлагают услуги собутыльника

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Объявление появилось на сайте «Авито», за услуги предлагают заплатить 250 рублей в час. Парни предлагают услуги «приехать с гитарой», но за это нужно будет доплатить 200 рублей. Между тем горожане полагают, что молодые люди с работой не справятся. Напитки в стоимость не входят.
«Здоровья-то хватит??? Судя по фото там его почти нет! По бутылке пива нулёвки и спать лягут», — отмечает подписчик паблика ВК «Типичная Тюмень» Артём Т.
«Их бы на 20 минут хватило, потом неустойку платить будут», — сообщает Алексей Р.
Ранее «Наш город» сообщал, что бизнесмены избавляются от ресторанов и кафе в центре Тюмени.