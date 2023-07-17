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«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза

17 июля 2023, 06:16
Фото: 1MI

Тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза

Жительница Тюмени умерла из-за неправильно поставленного диагноза врачами Тавдинской ЦРБ Свердловской области.
Сюжет
Тюмень

ЧП произошло еще два года назад, но родственники погибшей до сих пор не могут добиться справедливого наказания для врачей. Также родные требуют выплаты 5 миллионов рублей компенсации морального вреда, но по решению суда за смерть родного человека им выплатили менее пятой части данной суммы — 900 тысяч рублей.

По словам дочери погибшей тюменки, ее мама попала в тавдинскую больницу после жалоб на затрудненное дыхание и боли в сердце. Врачи поставили диагноз стенокардия и начали лечить от этого заболевания. Однако с каждым днем состояние пенсионерки только ухудшалось.

В итоге семья решила перевезти пожилую женщину в Тюмень.

«Папа с братом ее сами довезли до Тюнево Нижнетавдинского района, где их встретила уже машина скорой помощи. Маме сразу поставили диагноз инфаркт, сказали, что он произошел дня 4-5 назад», — вспоминает дочь погибшей.
«В Тюмени супругу положили в реанимацию. Помню, когда я приехал ее проведать, вышел врач и сказал: „Крепитесь. Она уже все“. Сказал, что не знает, чем ее лечили, но все внутренние органы поражены», — рассказывает супруг пенсионерки.

Два года назад родственники начали судиться с тавдинской больницей, но им отказали в возбуждении уголовного дела. Врачу обещали сделать выговор, но и этого не произошло. По решению последнего суда семье погибшей женщины выплатили 900 тысяч, но пострадавшие считают эту сумму маленькой и будут подавать апелляцию, передает тг-канал Ural Mash.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли жизнь мужчине с четвертой стадией рака. У 66-летнего пациента были обнаружены метастазы в печени. Хирурги провели лапароскопическое удаление правой доли печени, несколько сеансов химиотерапии. В настоящее время прогрессирование болезни удалось остановить.

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