«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
ЧП произошло еще два года назад, но родственники погибшей до сих пор не могут добиться справедливого наказания для врачей. Также родные требуют выплаты 5 миллионов рублей компенсации морального вреда, но по решению суда за смерть родного человека им выплатили менее пятой части данной суммы — 900 тысяч рублей.
По словам дочери погибшей тюменки, ее мама попала в тавдинскую больницу после жалоб на затрудненное дыхание и боли в сердце. Врачи поставили диагноз стенокардия и начали лечить от этого заболевания. Однако с каждым днем состояние пенсионерки только ухудшалось.
В итоге семья решила перевезти пожилую женщину в Тюмень.
«Папа с братом ее сами довезли до Тюнево Нижнетавдинского района, где их встретила уже машина скорой помощи. Маме сразу поставили диагноз инфаркт, сказали, что он произошел дня 4-5 назад», — вспоминает дочь погибшей.
«В Тюмени супругу положили в реанимацию. Помню, когда я приехал ее проведать, вышел врач и сказал: „Крепитесь. Она уже все“. Сказал, что не знает, чем ее лечили, но все внутренние органы поражены», — рассказывает супруг пенсионерки.
Два года назад родственники начали судиться с тавдинской больницей, но им отказали в возбуждении уголовного дела. Врачу обещали сделать выговор, но и этого не произошло. По решению последнего суда семье погибшей женщины выплатили 900 тысяч, но пострадавшие считают эту сумму маленькой и будут подавать апелляцию, передает тг-канал Ural Mash.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли жизнь мужчине с четвертой стадией рака. У 66-летнего пациента были обнаружены метастазы в печени. Хирурги провели лапароскопическое удаление правой доли печени, несколько сеансов химиотерапии. В настоящее время прогрессирование болезни удалось остановить.