«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза

ЧП произошло еще два года назад, но родственники погибшей до сих пор не могут добиться справедливого наказания для врачей. Также родные требуют выплаты 5 миллионов рублей компенсации морального вреда, но по решению суда за смерть родного человека им выплатили менее пятой части данной суммы — 900 тысяч рублей.