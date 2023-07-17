Ветеринары советуют жителям Тюмени позаботиться о кошках в жару

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По данным телеканала «Саратов 24», с появлением тепла многие владельцы разрешают своим питомцам гулять на улице. По словам заместителя группы ветеринарных врачей «Астрофар» Ивана Пушилина, подобные выходные требуют больше внимания и особого ухода.
Домашние животные тоже страдают от жары. Если кошка стала пассивной, избегает игр, недостаточно ест, то это признак, что у нее жарко. Если она не реагирует на вызовы и раздражители, часто дышит, дрожит, а нос сухой и горячий, то это уже серьезный перегрев, и ей нужно оказать первую помощь: увлажните морду, подушечки лап и живот питомца прохладным влажным полотенцем; обеспечьте приток свежего воздуха; предложите питье, возможно придется даже подкармливать питомца через шприц.
Следует помнить, что мокрая шерсть перестанет выполнять свои функции регуляции тепла.
Ветеринар советует стараться избегать слишком высокой температуры. Следите за уровнем влажности. Важно часто менять воду в поилке, предоставьте доступ к воде вашей кошке, расставив несколько поилок в разных комнатах. Увеличьте долю влажного корма, но давайте его небольшими порциями, чтобы избежать его порчи из-за плохого аппетита. Заботьтесь о шерсти. Регулярно причешите животное, чтобы убрать лишний подшерсток — это поможет легче охладиться и предотвратить скопление шерсти в желудке. В жаркую погоду кошки вылизывают себя чаще, чтобы охладиться. Но не стоит стричь животных без серьезной необходимости — шерсть служит защитой для кожи от сухости, ожогов и переохлаждения при сквозняках.
Если вы не планируете заводить котят, то, отпуская кошку на улицу, не забудьте позаботиться о методах контрацепции, особенно во время течки. Рекомендуется использовать современные биогормональные контрацептивы с двумя гормонами как для регулярной защиты, так и в экстренных случаях (в течение 24 часов после незапланированной вязки).
Наличие паразитов может указывать на сильный зуд и интенсивное расчесывание, которое может быть сопровождено нервными мяуканьем. В результате могут появиться небольшие ранки и язвочки, а животное может иметь беспокойный сон. Также можно заметить «черные крупинки», это экскременты паразитов, состоящие из сгустков коагулированной крови. Чтобы избежать таких проблем, необходимо регулярно обрабатывать своих питомцев безопасными и эффективными средствами от паразитов, проводить антигельминтную обработку и ежегодно вакцинировать их.