Ветеринары советуют жителям Тюмени позаботиться о кошках в жару

Ветеринар советует стараться избегать слишком высокой температуры. Следите за уровнем влажности. Важно часто менять воду в поилке, предоставьте доступ к воде вашей кошке, расставив несколько поилок в разных комнатах. Увеличьте долю влажного корма, но давайте его небольшими порциями, чтобы избежать его порчи из-за плохого аппетита. Заботьтесь о шерсти. Регулярно причешите животное, чтобы убрать лишний подшерсток — это поможет легче охладиться и предотвратить скопление шерсти в желудке. В жаркую погоду кошки вылизывают себя чаще, чтобы охладиться. Но не стоит стричь животных без серьезной необходимости — шерсть служит защитой для кожи от сухости, ожогов и переохлаждения при сквозняках.