nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Изображение материала

В Тюмени женщина дала оплеуху чужому ребенку

17 июля 2023, 07:48
Фото: 1MI
В Тюмени неизвестная женщина ударила чужого ребенка в подъезде дома. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Проезд Шаимский, 7.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Видеоролик, на котором было запечатлено ЧП, опубликовали местные жители в социальных сетях. Что послужило причиной конфликта и поводом для оплеухи — неизвестно.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что накануне представители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка сотрудниками службы ПДН.

«После установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему», — сообщили в УМВД.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в сквере «Серебряные ключи» мужчина избил подростка на глазах у отдыхающих. Как выяснилось, мужчина являлся отцом мальчика, а физическую силу к нему применил в целях воспитания.

Читайте также:
Тюменская стримерша на глазах у подписчиков избила ребенкаТюменскую стримершу Жади отправили в СИЗОУгрожавшую зарезать сына тюменскую стримершу нашли. Кто она?
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Избиения#УМВД России по Тюменской области#Тюмень#Жалоба#Дети#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
«Молнией в голову»: сильные магнитные бури 6 дней будут мучить тюменцев
Сегодня, 06:17
«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза
Сегодня, 06:16
В Тюмени назвали топ-5 самых популярных и редких профессий в регионе
Сегодня, 06:45
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
14 июля, 04:19
Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливни
Сегодня, 04:16
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
14 июля, 11:26