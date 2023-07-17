В Тюмени женщина дала оплеуху чужому ребенку

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Видеоролик, на котором было запечатлено ЧП, опубликовали местные жители в социальных сетях. Что послужило причиной конфликта и поводом для оплеухи — неизвестно.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что накануне представители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка сотрудниками службы ПДН.
«После установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему», — сообщили в УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в сквере «Серебряные ключи» мужчина избил подростка на глазах у отдыхающих. Как выяснилось, мужчина являлся отцом мальчика, а физическую силу к нему применил в целях воспитания.