В Тюмени 17 июля начался пятый этап опрессовок

Обязанность по подготовке к следующему отопительному сезону общего теплосетевого имущества дома в том числе лежит на управляющих компаниях: во время гидравлических испытаний городской системы теплоснабжения они должны проверить внутридомовые тепловые сети и сдать на поверку прибор учета, только после этого УСТЭК может подписать акт проверки готовности к отопительному периоду. Во время четвертого этапа гидравлических испытаний было проверено 403 водоподогревателей, неисправных среди них обнаружено не было.