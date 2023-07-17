В Тюмени 17 июля начался пятый этап опрессовок

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За 4 этап опрессовок было проверено почти 90 км. теплосетей и устранено 28 дефектов. Всего с начала гидравлических испытаний прошли проверку на прочность и плотность уже 379 км магистральных и разводящих сетей, устранено 111 дефектов.
Продолжается масштабная работа по подготовке теплосетевого комплекса Тюмени к предстоящему отопительному периоду, по этой причине действуют ограничения горячего водоснабжения в разных районах города. УСТЭК ведутся планово-профилактические мероприятия на котельных установках, капитальные ремонты участков тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и тепловых камер, реконструкции, диагностика трубопроводов, а также гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность.
17 июля в соответствии с графиком начинается пятый этап опрессовок. На 12 дней будет ограничена поставка горячего водоснабжения для 989 объектов (331 жилых дома, 626 домов частного сектора, 18 детских садов, 11 школ, 3 муниципальных учреждения). На прочность и плотность будут проверяться теплосети, расположенные в Калининском и Восточном административных округах.
Обязанность по подготовке к следующему отопительному сезону общего теплосетевого имущества дома в том числе лежит на управляющих компаниях: во время гидравлических испытаний городской системы теплоснабжения они должны проверить внутридомовые тепловые сети и сдать на поверку прибор учета, только после этого УСТЭК может подписать акт проверки готовности к отопительному периоду. Во время четвертого этапа гидравлических испытаний было проверено 403 водоподогревателей, неисправных среди них обнаружено не было.
Всего с начала первого этапа гидравлических испытаний было проверено 1545 водоподогревателей. В 8 домах горячее водоснабжение не было возобновлено в указанный срок из-за водоподогревателей, не прошедших проверку.
Полный список адресов и информация о сроках отключения горячего водоснабжения размещены на сайте УСТЭК ao-ustek.ru. При обнаружении растекания воды или других признаков повреждения теплосетей можно сообщить по телефону контакт-центра: +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно).