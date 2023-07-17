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В Тобольске обустроят набережную с частным причалом и прогулочными зонами

17 июля 2023, 13:22
Фото: 1MI
Частный причал появится в городе. Тут разместят объекты общественного питания и прогулочные зоны.
«Мы понимаем, что жить у реки и не иметь к ней доступа — это неиспользование всего потенциала нашего города. У нас не просто река, у нас она судоходная, которая исторически всегда имела возможность осуществлять причаливание плавсредств», — приводит слова Максима Афанасьева инфоцентр.

Набережная должна стать важным инфраструктурным объектом города. В Тобольске также появятся новые площадки для строительства гостиниц. Стоит отметить, что в Тобольске планируют построить новый концертный зал.

Вчера стало известно, что городские археологи обнаружили остатки зданий XVII–XVIII веков, спрятанных под слоем земли, на территории Александровского сада.

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#Александр Мязин#Бизнес#Работа#Набережная#Погода
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