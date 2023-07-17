Тюменцев просят проголосовать за подключение населенных пунктов к интернету

Отдать свой голос можно за село или деревню Тюменской области, где проживает от 100 до 500 человек. Так, благодаря программе, в регионе связь стандарта 4G (LTE) уже появилась в 48 населенных пунктах. В этом году интернет и связь появятся еще в 30 жилых районах области. Всего в рамках программы до 2030 года планируется сделать доступной мобильную связь в 498 населенных пунктах Тюменской области.