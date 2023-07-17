Тюменцев просят проголосовать за подключение населенных пунктов к интернету

Posted 17 июля, 12:02
Published 17 июля, 12:02
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Основная площадка для проведения голосования — единый портал государственных и муниципальных услуг. Есть также возможность передать голоса на бумажных носителях через Почту РФ в адрес Минцифры РФ (с указанием в письме ФИО, адреса регистрации и название населенного пункта, где нужна связь).
Отдать свой голос можно за село или деревню Тюменской области, где проживает от 100 до 500 человек. Так, благодаря программе, в регионе связь стандарта 4G (LTE) уже появилась в 48 населенных пунктах. В этом году интернет и связь появятся еще в 30 жилых районах области. Всего в рамках программы до 2030 года планируется сделать доступной мобильную связь в 498 населенных пунктах Тюменской области.
Голосовать могут только жители Тюменской области. Также при формировании итогового перечня мест подключения, могут исключаться те населенные пункты, улучшение информационной инфраструктуры которых входит в другие федеральный программы и проекты.
Посмотреть подробную информацию можно будет на официальной странице голосования.
Голосование продлится до 10 сентября. Результаты будут опубликованы в конце этого года.