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Posted 17 июля, 12:02

Published 17 июля, 12:02

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

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Тюменцев просят проголосовать за подключение населенных пунктов к интернету

17 июля 2023, 12:02
Всероссийское голосование по подключению населенных пунктов к сети подвижной радиотелефонной связи начинается 17 июля. Департамент информатизации Тюменской области просит жителей региона проявить активность и выбрать поселок или деревню, куда нужно по их мнению провести «быстрый» интернет.

Основная площадка для проведения голосования — единый портал государственных и муниципальных услуг. Есть также возможность передать голоса на бумажных носителях через Почту РФ в адрес Минцифры РФ (с указанием в письме ФИО, адреса регистрации и название населенного пункта, где нужна связь).

Отдать свой голос можно за село или деревню Тюменской области, где проживает от 100 до 500 человек. Так, благодаря программе, в регионе связь стандарта 4G (LTE) уже появилась в 48 населенных пунктах. В этом году интернет и связь появятся еще в 30 жилых районах области. Всего в рамках программы до 2030 года планируется сделать доступной мобильную связь в 498 населенных пунктах Тюменской области.

Голосовать могут только жители Тюменской области. Также при формировании итогового перечня мест подключения, могут исключаться те населенные пункты, улучшение информационной инфраструктуры которых входит в другие федеральный программы и проекты.

Посмотреть подробную информацию можно будет на официальной странице голосования.

Голосование продлится до 10 сентября. Результаты будут опубликованы в конце этого года.

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