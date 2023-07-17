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Тюменцам станет доступна новая линейка экосистемных тарифов

17 июля 2023, 11:16
Фото: МТС
Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске новой линейки тарифных планов. Каждый клиент в зависимости от региона проживания сможет выбрать оптимальный по наполнению из трех уже предсобранных тарифов или создать собственную комбинацию услуг связи и цифровых сервисов экосистемы.

Новые тарифы МТС Проще, МТС Больше, МТС Супер, МТС Как хочешь объединены в простую и понятную линейку с точки зрения наполнения и названий. Кроме минут, SMS и мобильного интернета во все тарифы включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, а также подписка МТС Premium, в которую входят умная защита от спам-звонков, дополнительные 50 ГБ к тарифу ежемесячно, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнёрские предложения. Для новых пользователей подписки дополнительно будет доступен бесплатный промопериод на два месяца, а также возможность подключить МТС Premium за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.

При создании тарифных предложений мы объединили многолетнюю экспертизу лидера в телекоме и передовые технологии и продукты экосистемы, что позволило предоставить абонентам возможность пользоваться нашими услугами связи и цифровыми сервисами на выгодных условиях. Новые тарифы МТС — это те самые возможности, которые может дать «экосистемный телеком»: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами, без которых уже сложно представить современную жизнь, — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Стартовый тариф со связью и интернетом МТС Проще подойдет тем, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами. Оптимальный тариф с настройкой количества минут и SMS МТС Больше разработан для тех, чьи потребности в связи уже значительно выше. Тариф МТС Супер сформирован по принципу «все включено». Пользователи могут не ограничивать себя в интернете и звонках. Клиенты, которые подключат тариф-конструктор МТС Как хочешь, смогут настроить под себя нужное им количество минут, интернета и цифровых сервисов.

Реклама. ПАО МТС. Подробная информация о новых тарифах на сайте МТС.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#МТС#Тариф#Индивидуальный тариф#Сотовая связь
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