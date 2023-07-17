Цены все выше: в Тюмени продается квартира за 81 млн рублей

Тюменские квартиры одни из самых дорогих в УрФО, по данным сайта «Авито», в городе продаются квартиры общей площадью 280 — 310 квадратных метров. Самые дорогих из них располагаются на улице Первомайской. Премиальные квартиры продаются на Володарского и Максима Горького, их цена составляет уже 60 млн рублей. В большинстве из них нужно делать ремонт и покупать мебель.