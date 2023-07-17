Российские депутаты проголосовали за запрет смены пола

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Более того, запрет охватывает смену пола в документах вообще без операции, при этом граждане, уже сменившие пол, не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Об этом сообщает Дума-ТВ.
Однако инициатива предусматривает, что сменой пола не будут являться медицинские вмешательства для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, которые имеют связь с нарушениями при формировании половых органов у детей. Данные вопросы будет рассматривать врачебная комиссия медицинской организации, подведомственной Минздраву РФ.
Именно по результатам таких медицинских вмешательств комиссия сможет выдать соответствующее заключение о соответствии половых признаков определенному полу, что позволяет вносить изменения в акты гражданского состояния.
Идею о том, что в законодательстве не должно быть лазеек для проведения операций по смене пола, высказывал Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Примечательно, что только ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой брак расторгается, если в запись акта гражданского состояния будут внесены сведения о смене пола одним из супругов.
Ранее Вячеслав Володин указывал, что после того, как Минздрав подписал соглашение с ВОЗ, из комиссий, принимающих решение о том, что человек действительно нуждается в смене пола, были исключены психологи. Часто люди обращались в частную клинику, где им выписывали справку, и с этой справкой они шли менять паспорта, что также недопустимо, заявлял спикер Госдумы.
Комментируя случаи с так называемыми истинными, или ядерными, трансгендерами, зампредседателя Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев отметил, что таких сложных случаев — один на миллион, но западные организации настойчиво пытаются убедить в иной пропорции: один на сто тысяч случаев.
По словам Николаева, новейшие медицинские технологии позволяют лечить таких людей без операций, через методы психиатрии.