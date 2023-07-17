Российские депутаты проголосовали за запрет смены пола

Ранее Вячеслав Володин указывал, что после того, как Минздрав подписал соглашение с ВОЗ, из комиссий, принимающих решение о том, что человек действительно нуждается в смене пола, были исключены психологи. Часто люди обращались в частную клинику, где им выписывали справку, и с этой справкой они шли менять паспорта, что также недопустимо, заявлял спикер Госдумы.