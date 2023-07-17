РЭО: Утверждены новые правила по утилизации электроники

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:52
Введение новых требований позволит избежать ситуаций, когда недобросовестные компании-утилизаторы выигрывают конкурсы государственных и муниципальных предприятий.
Как сообщается, согласно нововведениям, утилизаторы отходов электроники должны будут иметь не только лицензию, но и необходимые мощности для этого, а также систему весового контроля, передает gorod55.ru.
Как пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев, власти должны проводить конкурсы для поиска подрядчика, который бы утилизировал ОЭЭО. При этом до утверждения нового приказа существует ситуация, когда невозможно включить в документацию тендера ничего кроме лицензии утилизатора, в результате чего госзаказ попадает в распоряжение компаний, которые и вовсе не занимаются утилизацией. Теперь, говорит Буцаев, будут установлены иные правила по обращению с однородными отходами.
«В этой связи руководителям государственных и муниципальных предприятий и организаций рекомендуется при подготовке конкурсной документации учесть новые правила», — сказал он.
Отмечается, что ранее требований к глубине и техническим процессам утилизации отходов электроники не существовало. Теперь переработчики при утилизации таких отходов должны будут получать не менее 85% вторсырья от поступившей массы ОЭЭО. Таким образом компании, которые ограничиваются извлечением только максимально ликвидной фракции, не смогут выигрывать тендеры.
Кроме того, приказ Минприроды РФ № 399, вступивший в силу 1 марта 2022 года, вводит ряд требований к обращению с ОЭЭО. Например, ИП и юрлица обязуются в течение 11 месяцев направить отходы электроники лицам, которые законно занимаются сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и хранением видов отходов, относящихся к категории «Отходы электронного оборудования».
Приказ № 173 вступает в силу 1 сентября 2023 года.