РЭО: Утверждены новые правила по утилизации электроники

Как пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев, власти должны проводить конкурсы для поиска подрядчика, который бы утилизировал ОЭЭО. При этом до утверждения нового приказа существует ситуация, когда невозможно включить в документацию тендера ничего кроме лицензии утилизатора, в результате чего госзаказ попадает в распоряжение компаний, которые и вовсе не занимаются утилизацией. Теперь, говорит Буцаев, будут установлены иные правила по обращению с однородными отходами.