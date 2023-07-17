«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени

Однако не стоит забывать о том, что в Тюмени в различных частях города установлены лотки «Продаем свое», продавцы получают в них место лишь после того, как доказывают, что их продукция выращена у них на даче. У таких торговцев есть разрешение на работу, а потому их товар вызывает большее доверие.