nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Изображение материала

«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени

17 июля 2023, 08:48
Фото: 1MI
Сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени

Сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени

Прилавки уже завалены фруктами и ягодами, но где дешевле и слаще?
Сюжет
Тюмень

Где самые вкусные фрукты в Тюмени

Июль в тюмени отличается разнообразием персиков, абрикосов и яблок. Также это месяц первых краснодарских фруктов, которые привозят в Тюмень поставщики. Но долгожданные фрукты получают не только сетевые магазины, но и отдельные фруктовые ларьки, а также нелегальные торговцы.

При покупке персиков и абрикосов уличным торговцам, выставляющим товар в деревянных лотках, тюменцы не доверят — неизвестно происхождение фрукта, да и условия хранения крайне сомнительные.

«Они обычно у дороги стоят, все в пыли и грязи. Каждый раз такие продавцы путаются в ответе на вопрос, откуда они фрукты эти привезли, а потому не рекомендую у нелегалов такую продукцию брать. Очень сомнительные у них логистические цепочки», — считает тюменка.

Чаще всего в выборе фруктов тюменцы все же доверяют отдельным магазинчикам, которые торгуют только фруктами, но имеют лицензию. такие есть почти в каждом районе города, а их продавцы уже давно изучили пристрастия частых покупателей.

«У нас в ЖК „Малахово“ прекрасный магазинчик с отличным продавцом. Он понимает, что если гадость какую-то подсунет, то покупатель не вернется, еще и всем соседям скажет к нему не ходить. А потому нам всегда все сладкое и сочное попадается. Иногда продавец честно говорит, что что-то лучше не брать, это особенно подкупает», — говорит жительница ЖК «Малахово».
Фото: 1MI

Отзывы от сетевых магазинов в Тюмени очень спорные. Одни очень хвалят абрикосы из «Ашана», другие говорят, что они каменные и вовсе не сладкие. Аналогичным образом дела обстоят с фруктами во всех крупных магазинах.

«Да знаете, тут раз на раз не приходится. Смотреть надо и выбирать. Бывает попадешь на хороших завоз, да еще и из первой партии все наберешь. А бывает, что фрукты уже полежавшие и даже смотреть на них не хочется», — говорит тюменка.
Фото: 1MI

В вопросе цены значительной разница по позициями нет. К тому же, как отмечают тюменцы, во фруктовом ларьке или у нелегального продавца можно сторговаться. Но разница в цене не составит больше 20 рублей за килограмм.

Ждем мужика с прицепом. Рассказываем, где в Тюмени купить самую вкусную черешню
Узнать подробнее

Где самые вкусные ягоды в Тюмени

В июле созревает вишня, голубика, малина и крыжовник. Все ягоды, кроме последней, в Тюмени можно купить круглый год, однако вне сезона они обойдется в копеечку. А потому горожане сейчас сметают прилавки со сладкими и спелыми ягодами.

Интересно, что в вопросе ягод в лидеры выбора у тюменцев выбились нелегалы. Но не все подряд, а только бабушки, которые, по предположениям горожан, просто делятся урожаем со своей дачи.

«Да, есть вопрос к закону. Но я хотя бы знаю, что бабуля никакой химии туда не добавляла, она мне может час рассказывать, как она эту малину растила. Это, считайте, фермерский продукт, а потому особенно ценный», — считает тюменец.
Фото: 1MI

Во фруктовых лавках, которые так сейчас ценят любители персиков и абрикосов, ягода — явление редкое. Проблема в том, что они быстро портятся и теряют товарный вид, а потому наладить поставки не так просто.

«Не знаем, где заказывать, чтобы все это окупалось и приезжало свежим. Хоть за магазином выращивай! Так что по ягодам пока не ко мне», — рассказал продавец одного из фруктовых ларьков.
Фото: 1MI
Тюменка ушла в лес за ягодами и пропала. Фото
Узнать подробнее

В сетевых маркетах ягоды есть, но стоимость их значительно выше, чем у бабушек на улицах. За 125 граммов малины в магазине придется отдать более 250 рублей. Уличные торговки в этом вопросе щедрее и за 250 рублей отдадут примерно 300 граммов ягоды.

Однако не стоит забывать о том, что в Тюмени в различных частях города установлены лотки «Продаем свое», продавцы получают в них место лишь после того, как доказывают, что их продукция выращена у них на даче. У таких торговцев есть разрешение на работу, а потому их товар вызывает большее доверие.

Тюменцы стремятся продать свои дачи. В этом сегменте наблюдается резкий рост
Узнать подробнее

Когда покупать арбузы в Тюмени

Многие тюменцы сейчас испытывают муки сомнений — взять арбуз или еще рано? Прилавки магазинов уже полнятся товаром, однако это можно было заметить еще в середине июня, когда брать арбуз было крайне сомнительной затеей.

Сейчас для Тюмени наступил сезон арбузов и покупать их можно. Первые сладкие и сочные фрукты уже пробованы горожанами и весьма высоко оценены.

«Если уметь выбирать, то смело идите во фруктовый ларек и берите. Наслаждение невероятное! Химозы я не ощутил. На вкус, как настоящий арбуз!», — делится тюменец.
Фото: 1MI

Также он дал советы, как выбрать самый лучших арбуз на прилавке:

  • Размер — 5-10 кг;
  • Хвостик — сухой, но не крошащийся;
  • Звук при постукивании — глухой, глубокий;
  • Пятно — желтовато-оранжевое (не белое);
  • Внешний вид — яркий, контрастный, без вмятин и порезов.
В Тюмени – сезон бахчевых: где купить и как выбрать правильный арбуз?
Узнать подробнее

Цены на арбузы сейчас везде примерно одинаковые, это 30-35 рублей за килограмм. Сейчас тюменцы, по аналогии с выбором фруктов, покупать арбузы предпочитают во фруктовых лавках, где улыбчивые продавцы всегда готовы дать покупателю снять пробу прямо в магазине!

Читайте также:
В Тюмени на три недели закроют участок в центре городаВ Тюмени женщина дала оплеуху чужому ребенкуАкции «дочки» Danone передали Росимуществу: тюменцы останутся без йогуртов?
#Алиса Вернер#Фрукты#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза
Сегодня, 06:16
«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына
Сегодня, 11:51
Днем поговорил с женой, а вечером — погиб. На СВО убит 41-летний доброволец из Тюмени
Сегодня, 11:48
Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливни
Сегодня, 04:16
«Молнией в голову»: сильные магнитные бури 6 дней будут мучить тюменцев
Сегодня, 06:17