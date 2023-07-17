«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Июль в тюмени отличается разнообразием персиков, абрикосов и яблок. Также это месяц первых краснодарских фруктов, которые привозят в Тюмень поставщики. Но долгожданные фрукты получают не только сетевые магазины, но и отдельные фруктовые ларьки, а также нелегальные торговцы.
При покупке персиков и абрикосов уличным торговцам, выставляющим товар в деревянных лотках, тюменцы не доверят — неизвестно происхождение фрукта, да и условия хранения крайне сомнительные.
«Они обычно у дороги стоят, все в пыли и грязи. Каждый раз такие продавцы путаются в ответе на вопрос, откуда они фрукты эти привезли, а потому не рекомендую у нелегалов такую продукцию брать. Очень сомнительные у них логистические цепочки», — считает тюменка.
Чаще всего в выборе фруктов тюменцы все же доверяют отдельным магазинчикам, которые торгуют только фруктами, но имеют лицензию. такие есть почти в каждом районе города, а их продавцы уже давно изучили пристрастия частых покупателей.
«У нас в ЖК „Малахово“ прекрасный магазинчик с отличным продавцом. Он понимает, что если гадость какую-то подсунет, то покупатель не вернется, еще и всем соседям скажет к нему не ходить. А потому нам всегда все сладкое и сочное попадается. Иногда продавец честно говорит, что что-то лучше не брать, это особенно подкупает», — говорит жительница ЖК «Малахово».
Отзывы от сетевых магазинов в Тюмени очень спорные. Одни очень хвалят абрикосы из «Ашана», другие говорят, что они каменные и вовсе не сладкие. Аналогичным образом дела обстоят с фруктами во всех крупных магазинах.
«Да знаете, тут раз на раз не приходится. Смотреть надо и выбирать. Бывает попадешь на хороших завоз, да еще и из первой партии все наберешь. А бывает, что фрукты уже полежавшие и даже смотреть на них не хочется», — говорит тюменка.
В вопросе цены значительной разница по позициями нет. К тому же, как отмечают тюменцы, во фруктовом ларьке или у нелегального продавца можно сторговаться. Но разница в цене не составит больше 20 рублей за килограмм.
В июле созревает вишня, голубика, малина и крыжовник. Все ягоды, кроме последней, в Тюмени можно купить круглый год, однако вне сезона они обойдется в копеечку. А потому горожане сейчас сметают прилавки со сладкими и спелыми ягодами.
Интересно, что в вопросе ягод в лидеры выбора у тюменцев выбились нелегалы. Но не все подряд, а только бабушки, которые, по предположениям горожан, просто делятся урожаем со своей дачи.
«Да, есть вопрос к закону. Но я хотя бы знаю, что бабуля никакой химии туда не добавляла, она мне может час рассказывать, как она эту малину растила. Это, считайте, фермерский продукт, а потому особенно ценный», — считает тюменец.
Во фруктовых лавках, которые так сейчас ценят любители персиков и абрикосов, ягода — явление редкое. Проблема в том, что они быстро портятся и теряют товарный вид, а потому наладить поставки не так просто.
«Не знаем, где заказывать, чтобы все это окупалось и приезжало свежим. Хоть за магазином выращивай! Так что по ягодам пока не ко мне», — рассказал продавец одного из фруктовых ларьков.
В сетевых маркетах ягоды есть, но стоимость их значительно выше, чем у бабушек на улицах. За 125 граммов малины в магазине придется отдать более 250 рублей. Уличные торговки в этом вопросе щедрее и за 250 рублей отдадут примерно 300 граммов ягоды.
Однако не стоит забывать о том, что в Тюмени в различных частях города установлены лотки «Продаем свое», продавцы получают в них место лишь после того, как доказывают, что их продукция выращена у них на даче. У таких торговцев есть разрешение на работу, а потому их товар вызывает большее доверие.
Многие тюменцы сейчас испытывают муки сомнений — взять арбуз или еще рано? Прилавки магазинов уже полнятся товаром, однако это можно было заметить еще в середине июня, когда брать арбуз было крайне сомнительной затеей.
Сейчас для Тюмени наступил сезон арбузов и покупать их можно. Первые сладкие и сочные фрукты уже пробованы горожанами и весьма высоко оценены.
«Если уметь выбирать, то смело идите во фруктовый ларек и берите. Наслаждение невероятное! Химозы я не ощутил. На вкус, как настоящий арбуз!», — делится тюменец.
Также он дал советы, как выбрать самый лучших арбуз на прилавке:
Цены на арбузы сейчас везде примерно одинаковые, это 30-35 рублей за килограмм. Сейчас тюменцы, по аналогии с выбором фруктов, покупать арбузы предпочитают во фруктовых лавках, где улыбчивые продавцы всегда готовы дать покупателю снять пробу прямо в магазине!