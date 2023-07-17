Под Тюменью в коттеджном поселке загорелся газопровод

Всё произошло на улице Никитская, 13 в коттеджном поселке «Лесная поляна» под Тюменью. Здесь рабочие проводили земляные работы и повредили трубу газопровода. Огонь разгорелся на одном из участков, где идёт строительство. О пострадавших и ущербе пока ничего не сообщается.