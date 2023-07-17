Под Тюменью в коттеджном поселке загорелся газопровод

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Всё произошло на улице Никитская, 13 в коттеджном поселке «Лесная поляна» под Тюменью. Здесь рабочие проводили земляные работы и повредили трубу газопровода. Огонь разгорелся на одном из участков, где идёт строительство. О пострадавших и ущербе пока ничего не сообщается.
«На место инцидента прибыли пожарные расчеты», — сообщили в МЧС «Нашему городу».
На прошлой неделе в деревне Пастухово Исетского района сгорел строящийся дом. Площадь возгорания составила порядка 48 квадратных метров. «Наш город» сообщал, что причиной инцидента стала молния.