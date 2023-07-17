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Под Тюменью в коттеджном поселке загорелся газопровод

17 июля 2023, 15:59
Фото: 1MI
Недалеко от областной столицы загорелся газопровод низкого давления.
Фото: Паблик ВК "Нетипичная Тюмень"

Всё произошло на улице Никитская, 13 в коттеджном поселке «Лесная поляна» под Тюменью. Здесь рабочие проводили земляные работы и повредили трубу газопровода. Огонь разгорелся на одном из участков, где идёт строительство. О пострадавших и ущербе пока ничего не сообщается.

«На место инцидента прибыли пожарные расчеты», — сообщили в МЧС «Нашему городу».

На прошлой неделе в деревне Пастухово Исетского района сгорел строящийся дом. Площадь возгорания составила порядка 48 квадратных метров. «Наш город» сообщал, что причиной инцидента стала молния.

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