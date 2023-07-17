Почти сотня тюменцев ищет пропавшего 51-летнего мужчину с собакой

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Мужчина пропал 14 июля, он ушел в лес со своей собакой (кличка Джек). В поисках мужчины принимают участие сотни волонтёров и сотрудники полиции. Розыскные мероприятия идут в Нижнетавдинском районе.
«Заявка на поиск Николая Вячеславовича поступила поздно вечером 15 июля 2023 года. Исходя из вводных данных, мужчина ушел в лес за ягодами со своим питомцем по кличке Джек и не вернулся. В настоящее время на месте поиска работают службы ТОСЭР, полиция, кинологи, лесничие, добровольцы ДПСО „ЛизаАлерт“, сообщили „Нашему городу“ представители ПО „ЛизаАлерт“.
Он был одет в жилетку цвета «хаки», темную футболку, черные спортивные штаны. Рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью.
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