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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Почему имплантация зубов-антагонистов является необходимой процедурой?

17 июля 2023, 11:30
По словам стоматолога Марии Балакиревой, если у вас отсутствуют один или несколько зубов, особенно зубы-антагонисты, то имплантация является необходимой процедурой.

Например, если у вас нет нижнего шестого зуба, а верхний находится на своем месте, то имплант нужно установить, пишет NEWS.ru

Когда потеряны зубы-антагонисты, такие как нижний и верхний шестой зубы, то при жевательной нагрузке верхний зуб будет искать своего «противника», который в данном случае будет представлен десной. В результате этого десна может быть повреждена, что вызывает проблемы.

Однако перед установкой зубного импланта необходимо учесть некоторые ограничения. Например, людям с сахарным диабетом, лейкозом, онкологией или заболеваниями десен не рекомендуется устанавливать импланты. Поэтому перед процедурой необходимо обязательно пройти диагностику, чтобы убедиться, что вы подходите для данного вида лечения.

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