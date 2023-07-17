Почему имплантация зубов-антагонистов является необходимой процедурой?

Когда потеряны зубы-антагонисты, такие как нижний и верхний шестой зубы, то при жевательной нагрузке верхний зуб будет искать своего «противника», который в данном случае будет представлен десной. В результате этого десна может быть повреждена, что вызывает проблемы.