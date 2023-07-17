Почему имплантация зубов-антагонистов является необходимой процедурой?

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Например, если у вас нет нижнего шестого зуба, а верхний находится на своем месте, то имплант нужно установить, пишет NEWS.ru
Когда потеряны зубы-антагонисты, такие как нижний и верхний шестой зубы, то при жевательной нагрузке верхний зуб будет искать своего «противника», который в данном случае будет представлен десной. В результате этого десна может быть повреждена, что вызывает проблемы.
Однако перед установкой зубного импланта необходимо учесть некоторые ограничения. Например, людям с сахарным диабетом, лейкозом, онкологией или заболеваниями десен не рекомендуется устанавливать импланты. Поэтому перед процедурой необходимо обязательно пройти диагностику, чтобы убедиться, что вы подходите для данного вида лечения.