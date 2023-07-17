Останки тюменского купца Андрея Текутьева скоро перезахоронят

Менеценат и миллионер Андрей Иванович Текутьев занимал должность городского головы Тюмени с 1899 по 1911 год. Он был награжден званием «Почетный гражданин Тюмени» за благотворительную деятельность (благоустройство улиц и укрепление набережной).