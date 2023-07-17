Останки тюменского купца Андрея Текутьева скоро перезахоронят

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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Это произойдёт 12 августа.
Останки обнаружили в мае 2020 года под алтарем в северном приделе церкви.
Менеценат и миллионер Андрей Иванович Текутьев занимал должность городского головы Тюмени с 1899 по 1911 год. Он был награжден званием «Почетный гражданин Тюмени» за благотворительную деятельность (благоустройство улиц и укрепление набережной).
Ранее сообщалось, что захоронение обнаружили рабочие в ходе проведения работ по реставрации Спасской церкви. Идентификацию фрагментов проводили эксперты РАН.