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Останки тюменского купца Андрея Текутьева скоро перезахоронят

17 июля 2023, 14:39
Фото: 1MI
Найденные при реставрации церкви Спаса в Тюмени останки тюменского купца и мецената Андрея Ивановича Текутьева перезахоронят.

Это произойдёт 12 августа.

Останки обнаружили в мае 2020 года под алтарем в северном приделе церкви.

Менеценат и миллионер Андрей Иванович Текутьев занимал должность городского головы Тюмени с 1899 по 1911 год. Он был награжден званием «Почетный гражданин Тюмени» за благотворительную деятельность (благоустройство улиц и укрепление набережной).

Ранее сообщалось, что захоронение обнаружили рабочие в ходе проведения работ по реставрации Спасской церкви. Идентификацию фрагментов проводили эксперты РАН.

В Тюмени перезахоронят останки, найденные у Спасской церкви
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Похороны#Александр Мязин
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