Новые рейсы появятся в маршруте автобусов № 37 в Тюмени

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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«Будет предусмотрено 6 рейсов в будние дни, 5 рейсов в субботние дни и 4 рейса в воскресные дни от остановочного пункта „с/о ‚Русское поле‘“, а также рейсы в обратном направлении с включением промежуточных остановочных пунктов „ул. Западная 5-я“, „ул. Голышева“, „с/о ‚Мелиоратор‘“. Указанные рейсы в расписании движения автобусов будут обозначены желтым цветом», — сообщается в паблике «Тюмень — наш дом».
Другие рейсы по маршруту № 37 будут выполняться до остановочного пункта «п. ММС» (здесь изменений не будет).
С начала лета это уже девятое изменение схемы движения автобусов в Тюмени. Этому будут способствовать новые транспортные средства, их собираются купить в ближайшее время. По данным информационного центра правительства региона, на эти цели выделили 600 млн рублей. С 8 июля 2023 года в Тюмени изменились схемы работы автобусов №119 («Завод медоборудования — с/о „Промстроевец“) и №134 („Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“). В обновленном маршруте исключат промежуточные остановки „ЖК „Юбилейный“, „микрорайонн Суходольский“, „микрорайон Видный“, „ул. Линейная“, „ул. Федюнинского, 83“ в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: „ул. Моторостроителей“, „Восточный 3“, „ТЭЦ № 2“, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в сторону ул. Пермякова. Со 2 июля в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги „Обход г. Тюмени“ с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 „п. ДОК — ул. Таллинская“, № 9 „Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов. Изменения коснуться и автобусов №85. Поменяются правила проезда на Объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов, из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты „Учхоз“, „ул. Троицкая“
Ранее «Наш город» отмечал, что жители Тюмени раскритиковали властей за отмену левых поворотов на Объездной. Теперь автомобилисты ищут новые схемы проезда, а множество автобусов вынужденно меняют маршруты движения. В некоторых новых ЖК города уже появляются пробки.