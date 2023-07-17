Недалеко от Тюмени разрушается зоброшеный детский лагерь

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Комплекс строений располагается на берегу реки Пышмы в районе Онохино. Добраться туда можно по Червишевскому тракту (при выезде из города). Его закрыли в 2008 году из-за недостатка финансирования, теперь дорога в лагерь зарастает травой.
«Какой замечательный был лагерь! Отдыхала там в конце 70-х годов, детей было много, работали технические и творческие кружки, пели, занимались спортом, приезжали гости из Москвы, Бреста. Жаль, что сейчас он заброшен», — отмечает подписчица Telegram-канала «Тюмень №1» Вера Л.
Здесь же располагается и другой детский лагерь, но его закрыли ещё в 90-х годах.
«Самая настоящая атмосфера 90-х. Хороший был лагерь», — отметил подписчик Денис. В.
Ранее «наш город» отмечал, что после инцидента с танком на озере Андреевском тюменцы ищут новые пляжи. Около Тюмени больше 12 различных водоёмов.