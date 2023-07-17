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Недалеко от Тюмени разрушается зоброшеный детский лагерь

17 июля 2023, 14:28
Фото: 1MI
Недалеко от областной столицы разрушается лагерь «Спутник», он проработал почти 60 лет.

Комплекс строений располагается на берегу реки Пышмы в районе Онохино. Добраться туда можно по Червишевскому тракту (при выезде из города). Его закрыли в 2008 году из-за недостатка финансирования, теперь дорога в лагерь зарастает травой.

«Какой замечательный был лагерь! Отдыхала там в конце 70-х годов, детей было много, работали технические и творческие кружки, пели, занимались спортом, приезжали гости из Москвы, Бреста. Жаль, что сейчас он заброшен», — отмечает подписчица Telegram-канала «Тюмень №1» Вера Л.

Здесь же располагается и другой детский лагерь, но его закрыли ещё в 90-х годах.

«Самая настоящая атмосфера 90-х. Хороший был лагерь», — отметил подписчик Денис. В.

Ранее «наш город» отмечал, что после инцидента с танком на озере Андреевском тюменцы ищут новые пляжи. Около Тюмени больше 12 различных водоёмов.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Детский лагерь#Работа#Александр Мязин
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