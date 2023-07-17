«Молнией в голову»: сильные магнитные бури 6 дней будут мучить тюменцев

Однако важно понимать, что на Солнце, как на источнике мощного электромагнитного излучения, происходят выбросы световой, тепловой и кинетической энергии, которые и называют вспышками. Когда энергия достигает магнитного поля Земли, то оказывает на него воздействие мощность которого напрямую зависит от силы вспышки на Солнце. Поле нашей планеты начинает колебаться и происходит то, что зовется магнитной бурей. Все вполне научно.