«Молнией в голову»: сильные магнитные бури 6 дней будут мучить тюменцев

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:22
Уже сейчас многие тюменцы жалуются на головную боль, слабость и раздражительность. Но магнитные бури только набирают обороты. Их пиком будет сегодняшний вечер — обстановка серьезно ухудшится, а показатели с 3 поднимутся до 5 баллов и выше. Вплоть до 22 июля обстановка останется напряженной, как и состояние тюменцев.
Сегодня, 17 июля, период относительного покоя магнитного поля Земли резко оборвется шокирующий геомагнитной обстановкой с геоударами в красных показателях. Метеозависимые люди смогут ощутить изменения в 12 часов дня, когда магнитный шторм достигнет отметки в 4 балла. С этого момента буря не будет утихать до 6 часов утра следующего дня.
Синоптики отмечают, что магнитосфера будет атакована мощными геоударами, которые могут достигать и отметки в 5 баллов.
Многие считают, что магнитные бури — это что-то из мира фантастики и на самом деле никакого влияния они на людей не оказывают. Есть и люди, убежденные, что таких будь вовсе не существует.
Однако важно понимать, что на Солнце, как на источнике мощного электромагнитного излучения, происходят выбросы световой, тепловой и кинетической энергии, которые и называют вспышками. Когда энергия достигает магнитного поля Земли, то оказывает на него воздействие мощность которого напрямую зависит от силы вспышки на Солнце. Поле нашей планеты начинает колебаться и происходит то, что зовется магнитной бурей. Все вполне научно.
О серьезности магнитных бурь многократно говорил и главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев. Ученые регулярно следят за процессами, происходящими на Солнце, чтобы предупреждать людей о надвигающихся неблагоприятных явлениях.
Многие тюменские врачи предупреждают, что в период магнитных бурь могут обостриться хронические заболевания.
«Это особенно характерно для сердечно-сосудистых заболеваний. Важно быть готовым к перепадам давления и держать под рукой рекомендованные врачом медикаменты», — напоминает врач-терапевт Ирина Когалымова.
Так во время магнитных бурь могут возникнуть перебои в работе сердца, ломота в суставах, головокружения и сильные головные боли. Также часто у тюменцев в период магнитных бурь отмечаются перепады настроения. Они могут характеризоваться депрессивными эпизодами, вспышками агрессии или же приступами тревоги.
«Непросто приходится и людям имеющим психические расстройства. Если ранее заболевание вывели в ремиссию, то она может прерваться. Например, у людей с биполярным расстройством, а такие периоды симптоматика усиливается и им стоит особенно внимательно следить за своим самочувствием», — говорит психиатр тюменской клиники.
В период магнитных бурь врачи рекомендуют:
Нужно быть готовым к тому, что в течение недели у вас может снизиться работоспособность, а силы на выполнение обыденных бытовых дел пропадут вовсе. Это может происходить из-за выбросов гормонов стресса — кортизола и адреналина, вместе с эти в организме снижается выработка мелатонина.
Таролог Анастасия Рудакова также отмечает, что грядущие дни будут для тюменцев тяжелыми. Однако, если сосредоточится на небольших целях и их достижении, а также стараться избегать конфликтных ситуаций, то неделя может пройти весьма успешно.
«Главное — начать неделю с правильным настроем. Не нужно бояться и ожидать худшего. Важно сохранять спокойствие и идти по намеченному курсу, избегая резких поворотов. Пока стоит оставаться в течении, в потоке. Вам это воздастся в конце недели», — уверяет Рудакова.
Также, по мнению таролога, важно сконцентрироваться на семье и в текущую неделю проявлять к домочадцам особенную заботу и любовь. Это поможет укрепить узы и избежать критических последствий напряженного периода.